بعد إعلان حركة الشبيبة الثورية السورية، النفير العام، في الـ 23 من الشهر الجاري، أطلقت حركة الشبيبة في مدينة الحسكة، في الـ 24 في الشهر ذاته، فعالية منددة "خيمة المقاومة"، تأكيداً على دعمهم ومساندتهم لمقاومة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي في وجه هجمات الاحتلال التركي بمشاركة حزب الديمقراطي الكردستاني، ولرفع سوية النضالية.

وشارك في اليوم الثالث والأخير من الفعالية المنددة، العشرات من اعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي وعضوات مؤتمر ستار واعضاء مركز الثقافة والفن والهلال الذهبي في المدينة.

وبدأت في يومها الأخير، بالوقوف المشاركين دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمركز الثقافة والفن في مدينة الحسكة، سما حمو، استنكرت هجمات دولة الاحتلال التركي بمشاركة قوات حزب الديمقراطي الكردستاني، على مناطق الدفاع المشروع. وقالت: "من المعيب أن نرى دماً كردياً يخون دماء ابناء قوميته، ويشارك في قتل شعبه مع العدو".

ونوهت سما حمو، إلى أن اردوغان هدفه إبادة شعوب كردستان، ويحارب المشروع الديمقراطي الذي انبثق من فكر وإيدلوجية القائد عبد الله اوجلان، الذي نادى خلال مشروعة بحرية المرأة بشكل خاص".

مؤكدةً في نهاية حديثها، " سنقف مع قواتنا من مقاتلي ومقاتلات الكريلا، لأن لولاهم لم نكن هنا اليوم ونعيش بحرية وكرامة على ارضنا".

ومن جانبها دعت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، ريما محمود، حزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياسات الخيانة، وقالت، " المدافعون عن جبال الحرية، يحاربون من اجل حرية شعوب كردستان عامةً والشعب الكردي، وعلى كافة شعوب كردستان بالانتفاضة في وجه الاحتلال التركي وذهنية عائلة البرزاني الذي يشارك الاحتلال في الهجمات".

ومن ثم عرضت حركة الشبيبة الثورية السورية، سنفزيون تتضمن بعض المقتطفات من أقوال القائد عبد الله أوجلان حول الوحدة الكردية بين الأحزاب السياسية الكردية، وسد طريق أمام الخيانة الذي يصب في خدمة اعداء شعوب كردستان.

وانتهت فعالية "خيمة المقاومة"، في يومها الثالث والأخير، بتقديم فرقة تولهدان التابعة لمركز الثقافة والفن عدة أغاني ثورية، وبترديد المشاركين الشعارات والهتافات التي تحيي مقاومة الكريلا في وجه هجمات الاحتلال التركي والتي تندد بخيانة قوات حزب الديمقراطي الكردستاني.

والجدير بالذكر، إلى أن خلال الفعالية المنددة، سجل العشرات من شبيبة مدينة الحسكة أسماءهم للالتحاق بالنفير العام التي أعلنتها حركة الشبيبة الثورية السورية في الـ 23من الشهر الجاري، دعماً مقاومة كريلا.

(بـ ر/ل)

ANHA