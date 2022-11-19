​​​​​​​اختتام دورة للتدريب على السلاح في منبج

عقب أسبوعين من افتتاح مركز لقوات الحماية المجتمعية في مدينة منبج، ختم المركز، اليوم السبت، أولى الدفعات من أهالي المدينة وريفها المتطوعين لحماية قراهم وأحيائهم.

وافتتح مركز الحماية المجتمعية في مدينة منبج، في 5 تشرين الثاني الجاري، خلال مراسم رسمية، شارك فيها العشرات من أهالي المدينة وأعضاء قوى الأمن الداخلي والإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، وممثلي الأحزاب السياسية.

وضمت الدورة التي استمرت 7 أيام متواصلة، 24 شخصاً من مختلف قرى وأحياء مدينة منبج.

وتلقى فيها المتدربون تدريبات نظرية وعملية، على السلاح الرشاش "الكلاشنكوف"، ومحاضرات عن الحرب الخاصة.

ووفق المسؤولين عن المركز "فالهدف من الدورات التدريبية؛ هو تجهيز الأهالي للحرب، بمختلف أساليبها وأشكالها، وأن المركز يستعد لافتتاح دورة تدريبية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتشهد شمال وشرق سوريا تهديدات وهجمات مستمرة من قبل دولة الاحتلال التركي، وحالة طوارئ أعلنتها الإدارة الذاتية بتاريخ 6 من تموز الماضي، واستعدادات للأهالي للمقاومة وردّ الهجمات عنهم.

(ش س/د)

ANHA