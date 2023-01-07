​​​​​​​اختتام بطولة قامشلو العاشرة للشطرنج بتتويج الفائزين

وشهدت بطولة قامشلو العاشرة المفتوحة للشطرنج في يومها الثاني والأخير التي أقيمت في صالة لعبة الشطرنج في مقر الاتحاد الرياضي بحي الآشورية في مدينة قامشلو، منافسة شديدة بين اللاعبين في ثلاث جولات المتبقية بين اللاعبين الـ 21 المشاركين.

لتنتهي المنافسة؛ بإعلان الفائزين الثلاث: المركز الأول، كاوى يونس (نادي برخدان)، والثاني، هنر تمر (نادي برخدان)، فيما حصل دلخاز بركات (مستقل) على المركز الثالث.

وكُرم الفائزون الثلاث بحضور الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، نضال أحمد والإداري في مكتب الألعاب الفردية عبد الله رمو، بدروع تذكارية وبدلات رياضية.

وانطلقت بطولة قامشلو المفتوحة للشطرنج في نسختها العاشرة، أمس الجمعة بمشاركة 21 لاعباً، وشهدت البطولة مشاركة لاعبين ذوي خبرة كبيرة على مستوى سوريا؛ أمثال دلخاز بركات بطل "بطولة سوريا لمخضرمي الشطرنج 2019".

(هـ )

ANHA