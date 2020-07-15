​​​​​​​اختتام أول معسكر صيفي للشبيبة في إقليم الجزيرة

بمشاركة 40 شاب وشابة، أطلقت حركة الشبيبة الثورية السورية بالتنسيق مع هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة أول معسكر صيفي على مستوى إقليم الجزيرة، في الأول من شهر تموز الجاري، واستمر لغاية الـ 15 من تموز، بهدف تنمية مواهب الشبيبة.

واختُتمت اليوم فعاليات المعسكر خلال احتفالية حضرها العشرات من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني ووفد من هيئة الشباب والرياضة.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة آمد ممو كلمة، قالت فيها "إن الهدف من تنظيم هذا المعسكر هو تنمية مواهب الشبيبة في إقليم الجزيرة، وهي خطوة فريدة تقوم بها كل من هيئة الشباب والرياضة وحركة المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية".

وأضافت " إن مثل هذه الفعاليات ستستمر لدعم الشبيبة من كافة النواحي، لتنمية قدراتهم والعمل على مواهبهم الفنية والثقافية، إلى جانب تعزيز الروح التشاركية والتعاون فينا بينهم لبناء مجتمع بطليعة الشبيبة".

تلاها تقديم عروض فنية مسرحية من تقديم الشباب المشاركين في المعسكر الصيفي حول مواضيع تتعلق بالعنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تقديم فقرات غنائية وعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور.

وانتهت نشاطات وفعاليات المعسكر بتقديم شهادات التقدير لعدد من المشاركين الذين فازوا في مباريات الشطرنج وفي سباقات أخرى نُظمت خلال المعسكر، إلى جانب توزيع شهادات الشكر لكل المشاركين في المعسكر.

(كروب/ك)

ANHA