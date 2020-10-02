لتشجيع الاطفال على القراءة والكتابة, وتعريفهم بالكتّاب المحليين و العالميين, وتهيئتهم ليكونوا كتاباً في المستقبل, اطلقت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، خلال شهر آب المنصرم، مسابقة للأطفال، وللمرة الأولى على مستوى الإقليم، بعنوان مسابقة "كاتب المستقبل"، تحت شعار "غرسة اليوم شجرة الغد".

المسابقة تشكلت ضمن فئتين, الاولى من عمر 10 سنوات الى 14 سنة, و الثانية من عمر 14 سنة الى 17, و ذلك باللغتين العربية و الكردية حسب اختيار المتسابق للغة الذي يتقنها.

كما أنه المرحلة الاولى و الثانية انتهت في حديقة القراءة بمدينة قامشلو, حيث تضمنت المرحلة الاولى الاستماع إلى الأطفال الذين تحدثوا عن مضمون الكتب التي اختاروا قراءتها, أما في المرحلة الثانية طلبت لجنة المسابقة من المتسابقين تلخيص مضمون ما قرأوه لمدة أسبوع، تحت شروط بألا يتجاوز عدد الكلمات للمستوى الأول 500 كلمة، وللمستوى الثاني 750 كلمة، ويتم التقييم من قبل اللجنة حول مدى فهمهم وأسلوب الكتابة.

واليوم في حديقة القراءة بمدينة قامشلو انطلقت المرحلة الثالثة من المسابقة بكتابة كل متسابق نصّ إبداعي من نتاجاتهم (قصة قصيرة – قصيدة - خاطرة) وقراءتها أمام اللّجنة.

المسابقة تضمنت مشاركة 90 متسابقاً باللغتين الكردية و العربية, و بفئتيها الاثنتين.

ومن المقرر أن يتم اختيار 12 متسابقاً فقط من مجموع المتقدمين من قبل اللجنة المشرفة كفائزين باللغتين العربية والكردية, وستعلن اللجنة عن أسمائهم بأقرب وقت.

(س أ/ل)

ANHA