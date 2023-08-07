أقامت اليوم، هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة مع لجنة الأدبيات لشمال وشرق سوريا المرحلة الثالثة والأخيرة لمسابقة "كاتب المستقبل للطفل"، في دورتها الرابعة.

وانطلقت، المرحلة الأولى من الدورة الرابعة لمسابقة "كاتب المستقبل"، تحت شعار "غرسة اليوم شجرة الغد" في الـ24 تموز المنصرم بمشاركة 150 متسابقاً على مستوى إقليم الجزيرة، بمقابلات شفهية مع الأطفال المشاركين، للتحدث عن مضمون القصص الموزعة عليهم من قبل اللجنة التحضيرية.

وفي المرحلة الثانية طلب من المشاركين تلخيص مضمون القصة المختارة خلال أسبوع بشرط ألا يتجاوز عدد الصفحات للفئة العمرية الأولى (10 إلى 14 عاماً) صفحة واحدة، وللفئة العمرية الثانية (15 حتى 18 عاماً) صفحتين، على أن يتم تقييمها من قبل اللجنة.

وتضمنت المرحلة الثالثة والأخيرة التي نظمت اليوم في منتجع بيلسان جنوب ناحية عامودا، كتابة نص إبداعي من الخيال باللغتين الكردية والعربية وتسليمها للجنة التحضيرية.

ومن المقرر أن يتم اختيار أفضل النصوص من قبل اللجنة التحضيرية والإعلان عنها في الفترة المقبلة بالإضافة إلى إقامة حفل تكريم للفائزين من قبل هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة.

(ك آك)

ANHA