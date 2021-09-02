​​​​​​​اختتام المهرجان السادس للطفل في الحسكة بتكريم 19 فرقة فنية مشاركة

وتحت شعار "السلام يحلو بزينة الأطفال" انطلق، يوم الأمس، المهرجان السادس للطفل في يومه الأول، بمشاركة 19 فرقة متنوعة من مقاطعة الحسكة.

ويهدف المهرجان الذي نظم من قبل الهلال الذهبي بالتنسيق مع حركة مزوبوتاميا للثقافة والفن في مقاطعة الحسكة، في اليوم العالمي للسلام، إلى تنظيم الأطفال، وإظهار وتشجيع مواهبهم الفنية وتقديم الدعم لهم.

ونظم المهرجان السادس للطفل، الذي حضره المئات من الأطفال وذويهم، وأعضاء المراكز والمؤسسات المدنية، في صالة سلكوا الواقعة في حي خشمان.

وشارك في المهرجان على مدار يومين متتالين، 19 فرقة من فرق الدبكات، الغناء، العزف، المسرح والشعر، كما عرضت ضمن المهرجان أعمال نحت وأعمال يدوية ورسومات كرتونية للأطفال.

وبدأ المهرجان في يومه الثاني بتقديم 8 فرق من كافة المكونات عروضها الفنية.

واختتم المهرجان السادس للطفل في يومه الثاني، بتكريم كافة الفرق الفنية، بالإضافة إلى الرسامين والنحاتين وأصحاب الأعمال اليدوية.

(ل)

ANHA