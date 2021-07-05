​​​​​​​اختتام المهرجان السابع للقصة الكردية القصيرة بمنح الجوائز للفائزين

اختتمت اليوم فعاليات مهرجان القصة السابع لاتحاد كتاب الكرد في سوريا الذي انطلق في الأول من شهر تموز/ يوليو، تحت شعار "القصة صرخة .. تعريف الذات وصدى".

واستمرت فعاليات المهرجان لخمسة أيام متوالية في صالة زانا بمدينة قامشلو، بمشاركة فعاليات فنية وثقافية، وبقراءة 40 قصة لـ 40 كاتب وكاتبة من أجزاء كردستان، تم اختيارهم وفق الشروط والمضامين التي وضعها اتحاد كتاب الكُرد في سوريا.

بدأت فعاليات اليوم الأخير من المهرجان بالوقوف دقيقة صمت، ليلقي بعدها 5 كاتب وكاتبة لقصصهم القصيرة.

وقيمت لجنة التقييم التي تشكلت من كتاب ونقاد وكاتبين من الأجزاء الأربعة من كردستان القصص التي تمت قراءتها في المهرجان، حيث منحت ثلاث جوائز لأفضل ثلاث قصص قصيرة.

إذا نال الكاتب من مدينة عفرين المحتلة مروان بركات المرتبة الأولى في القصة الكردية القصيرة، وحمل قصته عنوان "بائع الورد"، وفاز في المرتبة الثانية كل من الكاتب كرم توك أوغلو، والكاتبة لمعة علي، وفي المرتبة الثالثة الكاتب قادو شيرين، وتم تقديم دروع تقديرية لهم.

وأهدى اتحاد كتاب الكُرد الفائز في المرتبة الأولى مبلغ مالي وقدره مليون ونصف مليون ليرة سورية، والحاصلين على المرتبة الثانية مليون ل.س، وفي المرتبة الثالثة نصف مليون ل.س، بينما حصل الكتاب الأخرون المشاركون في المهرجان على عدة كتب وباقة ورود قدمها لهم اتحاد كتاب الكُرد في سوريا.

وبدوره أهدى الكاتب مروان بركات الذي نال المرتبة الأولى هذا العام في مهرجان القصة الكردية القصيرة المبلغ الذي فاز فيه للعوائل المحتاجة من مهجري عفرين من يقطنون في المخيمات.

(أس/ل)

ANHA