​​​​​​​اختتام الكونفرانس الأول لمركز أبحاث جنولوجيا بجملة مقترحات

بعد الانتهاء من النقاشات حول مواضيع ونتائج دراسات مركز أبحاث الجنولوجيا، عملت اللجنة التحضيرية للكونفرانس على تقسيم المشاركات إلى أربع مجموعات، وإقامة ورشات عمل عن أنواع العنف ضد المرأة، للوصل إلى أسس الحل لعدد من المواضيع والقضايا.

المواضيع التي اُتخذت كأساس في محور نقاشات المجموعات الأربعة كانت كالتالي "العنف ضد الطفل، وسبل الحل لإنهائه، تطوير التكاتف والاقتصاد المجتمعي، والعنف التكنولوجي، وتقوية الاتحاد النسوي ورفاقية المرأة".

وبعد نقاشات مطولة ضمن ورشات العمل المشتركة، تم تلخيص وجمع ما توصلت إليه ورشات العمل عبر العديد من النقاط، أبرزها (إطلاق حملات وطنية لمناهضة العنف الإلكتروني بكافة أشكاله، دعم المشاريع الثقافية (الشبابية) كالمكتبات أو مشاريع القراءة وتشجعيهم على إجراء حلقات بحث وورشات عمل ثقافية بدلاً من اللجوء لاستخدام التكنولوجيا بشكل سيء، وإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج والدورات التدريبية والمضامين الإعلامية للمرأة والفئات الشبابية للتوعية من مخاطر العنف الإلكتروني ضد المرأة".

بالإضافة إلى (افتتاح مراكز لتمكين المرأة في الخبرات التقنية لحماية نفسها من الانتهاكات في الفضاء الرقمي (الإلكتروني) ؛ بهدف تقديم الدعم النفسي، تشجيع النساء على تقديم الشكاوى للجهات المعنية لضمان حقها من الابتزازات، افتتاح دورات تدريب للمرأة قبل البدء بأي عمل".

وانتهى الكونفرانس بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة شمال شرق سوريا، وتدعو إلى تصعيد وتيرة نضال المرأة .

(كروب/ي م)

ANHA