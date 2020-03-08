​​​​​​​اختتام الفعاليات الاحتفالية في إقليم الجزيرة والرقة والشهباء ومنبج

قامشلو

الفعالية الجماهيرية انطلقت في منطقة مزكفت التابعة لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو بمشاركة نساء مقاطعة قامشلو من مختلف مكونات المنطقة.

وشاركت كافة النساء بزيهن الفلكلوري الدال على عراقة وتميز كل مكون عن الآخر.

الفعالية الجماهيرية بدأت بقراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان الأخيرة، ومن ثم قراءة رسالة نساء مكونات مقاطعة قامشلو بثلاث لغات الكردية والعربية والسريانية.

وتخللت فعاليات الاحتفالية الجماهيرية تكريم أمهات وزوجات وبنات الشهداء، واختُتمت بعرض فقرات غنائية وراقصة قدمتها الفرق الكردية والعربية والسريانية المشاركة في الاحتفالية.

الحسكة

انتهت فعالية الاحتفال بمناسبة يوم الـ8 من آذار يوم المرأة العالمي في مقاطعة الحسكة بتقديم عروض فنية.

وانطلقت اليوم في مقاطعة الحسكة احتفالية بمناسبة الـ8 من آذار، تحت شعار "نضالنا حرية مقاومتنا نصر" والتي نظمها مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، وذلك في بلدة توينة التابعة لمقاطعة الحسكة, حيث حضر الاحتفالية المئات من أهالي مدينة الحسكة ونواحيها.

وطغى على الحفل الزي الفلكلوري الذي جسّد وحدة المكونات والتعايش المشترك بين أبناء شمال وشرق سوريا.

وتخلل الحفل رسالة القائد عبد الله أوجلان التي قُرأت باللغتين العربية والكردية, إضافة إلى بيان قُرئ بثلاث لغات رسمية العربية الكردية والسريانية, وبعدها قدمت عدة فرق في مقاطعة الحسكة عروضاً فنية, منها الدبكة الفلكلورية الكردية والتي قدمتها فرقة تولهلدان, وعرض موسيقي قدمته فرقة الشهيدة ساكنة.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم وحدات حماية المرأة، وعضوات الهلال الأحمر الكردي، ببلدة تل تمر بدروع تذكارية تقديراً لما قدمنه من تضحيات في مقاومة الكرامة.

الرقة

اختُتمت فعالية يوم المرأة العالمي في مدينة الرقة التي أقيمت في الفرقة 17 الواقعة شمال مدينة الرقة بعقد العديد من الفقرات الفنية والعروض المسرحية.

هذا واستمرت الاحتفالية التي نظمتها إدارة المرأة في ساحة الطبقة والرقة بعقد الأغاني الثورية والفنون الشعبية على مستوى الرقة والطبقة، وسط فرحة عارمة من قبل أهالي الرقة وتقديم الأغاني الثورية والشعبية التي تُحي صمود ومقاومة المقاتلين والمقاتلات، وعروض قدمتها لجنة الثقافة والفن في الرقة والطبقة.

فعالية يوم المرأة العالمي في الرقة انتهت بأداء الفنانة روهلات بوطان وياسمين العسكر لبعض الأغاني القديمة ، والتي حاكت التراث الشعبي ومقاومة المناضلين وأغنية عن عفرين وعن سورية وقسد وسط حماس جماهيري من قبل الحضور.

بعدها قُدمت مسرحية من قبل فرقة الطبقة، والتي حاكت واقع البحث عن الحرية، ومن ثم تلاها غنائي من قبل لجنة الثقافة والفن بالرقة باسم فرقة وتر .

وانتهت الفعالية بعقد حلقات الدبكة الفلكلورية والغناء الشعبي وسط مشاركة حاشدة من قبل الحضور.

الشهباء

اختُتمت احتفالية يوم المرأة العالمي بتصعيد النضال، و جعل جميع الأيام يوماً للمرأة.

وكانت انطلقت منذ ساعات الصباح احتفالية يوم المرأة العالمي في قرية معرة المسلمية التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء تحت شعار "نضالنا حرية، مقاومتنا نصر".

وبعد إلقاء الكلمات، قدمت فرقة الشهيدة مزكين التابعة للهلال الذهبي بمقاطعة الشهباء فقرات غنائية، ومن ثم قدمت فرقة الشهيدة بارين مسرحية بعنوان" المرأة هي حياة، فلا تقتلوها" والتي تمحورت حول العنف ضد المرأة، و كيفية كسر الأنظمة السلطوية لحرية المرأة.

كما قدمت فرقة الشهيدة فيان صوران التابعة للهلال الذهبي فقرات للرقص، وتخللها تقديم عضوة حركة الهلال الذهبي رومينا سيدو عزفاً على آلة الكمان.

واختُتمت الاحتفالية بتقديم فرقتي الشهيدة هيفا، والشهيدة برجم فقرات غنائية وراقصة.

منبج

بدأت منذ ساعات الصباح مسيرة حاشدة للنساء، خرجت من عند دوار عامل النظافة إلى ساحة مجلس العدالة الاجتماعية غربي المدينة.

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات قُدمت عروض مختلفة ومتنوعة من قبل فرق من المدينة وخارجها، منها فرقة الشهيدة هفرين خلف التي قدمت فقرة غنائية وعزف, وفرقة الشهيد جان فيدا التي قدمت دبكة فلكورية، بالإضافة إلى تقديم دبكة فلكلورية وتراثية من قبل فرقة روجهات من كوباني، كما قدمت فرقة أمارة في منبج فقرة غنائية.

واختُتمت الاحتفالية بفقرة غنائية وسط عقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلورية والشعبية

(كروب/س و)

ANHA