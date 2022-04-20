​​​​​​​اختتام احتفالية عيد رأس السنة الإيزيدية بالتأكيد على المقاومة في وجه هجمات الإبادة

وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات احتفال عيد رأس السنة الإيزيدية (الأربعاء الأحمر)، وذلك في قرية قزلاجوخ بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وشارك في الاحتفالية المئات من إيزيديي إقليم الجزيرة ومكونات المنطقة، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة الذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية، وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ووجهاء العشائر العربية والكردية، وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه تقديم فقرة تراتيل خاصة بعيد رأس السنة الإيزيدية، وإلقاء كلمة من قبل الرئاسة المشتركة للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، سليمان حمو، وليلى مهمو، والتي أكدت على مواصلة المقاومة في وجه هجمات الإبادة التي تستهدف الكرد.

وبعد تقديم دبكات تراثية خاصة بالمجتمع الإيزيدي من قبل فرقتي (الشهيد زردشت، وآزاد إيزيدخان)، بالإضافة إلى تقديم عدة فقرات غنائية من قبل (فرقة آزدا إيزيدخان، والفنانين باران دلبهار ودانيش بوطان، والفنانة نسرين بوطان)، اختتمت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الشعبية والفلكورية.

(كروب/ف)

ANHA