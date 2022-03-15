​​​​​​​اختتام أعمال المؤتمر التأسيسي لاتحاد المهندسين بالمصادقة على النظام الداخلي وانتخاب رئاسة مشتركة

بهدف تنظيم أعمال غرف اتحادات المهندسين في أقاليم الإدارة الذاتية وتحت شعار "نحو هندسة تحمي البيئة وتطور المجتمع" عقد اليوم المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد المهندسين في شمال شرق سوريا، والذي عقد في قاعة سردم للثقافة بمدينة الحسكة بحضور أعضاء غرف المهندسين في الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا من الرقة والطبقة وكوباني ومنبج والجزيرة وهم قرابة 90 عضواً من مهندسين ومهندسات.

كما تمت دعوة عدد من المعنيين بالأمور الهندسية في مؤسسات الإدارة الذاتية كهيئة البلديات في شمال شرق سوريا وهيئة البلديات بإقليم الجزيرة ومقاطعتي الحسكة وقامشلو ومجلس عوائل الشهداء وهيئة الاقتصاد.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ألقيت كلمة الترحيب من قبل مسؤول مكتب حركة المجتمع الديمقراطي بمقاطعة الحسكة فرحان داوود الذي رحب فيها بالحضور جميعاً من أعضاء غرف المهندسين ومؤسسات الإدارة الذاتية والضيوف.

تلتها كلمة الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في شمال شرق سوريا غريب حسو الذي شرح فيها الوضع السياسي والاقتصادي الراهن والذي يعصف بالعالم وتداعيات ذلك على مناطق شمال شرق سوريا.

كما تطرق حسو إلى الحديث عن انطلاق الثورة السورية مع تزامن ذكراها الـ11 محملاً حكومة دمشق مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا نتيجة الذهنية السلطوية التي تحملها والظلم والتسلط على الشعب، مثمناً تلاحم جميع المكونات في شمال شرق سوريا الذي أتاح للمنطقة العيش بسلام وأمان.

وبعدها تمت قراءة ومناقشة التقرير السنوي لغرف مهندسي شمال شرق سوريا مستعرضين اقتراحات جميع الأعضاء ومناقشة ذلك بإسهاب ومن ثم تمت المصادقة على مسودة النظام الداخلي لاتحاد المهندسين.

وبعد ذلك تمت عملية الاقتراع لانتخاب الرئاسة المشتركة لاتحاد مهندسي شمال شرق سوريا حيث تم انتخاب كل من المهندس إبراهيم شيخموس والمهندسة أسماء أحمد خماش كرئاسة مشتركة لاتحاد المهندسين في شمال شرق سوريا.

ثم أدلى اتحاد المهندسين ببيان إلى الرأي العام قرأه المهندس إبراهيم شيخموس وقال فيه :

"انعقد مؤتمرنا التأسيسي لاتحاد غرف المهندسين بشمال شرق سوريا تحت شعار (نحو هندسة تحمي البيئة وتطور المجتمع) على مدى يوم كامل وتمت المناقشة بكل شفافية وديمقراطية مصوتاً على النظام الداخلي ومنتخباً للرئاسة المشتركة ونحن كمهندسين قمنا بتطوير مجتمعنا والبنية التحتية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا ومناطق الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا نعاهد أن نكون أوفياء لأرواح شهدائنا وأن نكون مساهمين حقيقيين في عملية البناء والتطوير مدركين صعوبة المرحلة التي تمر بها منطقتنا مما يتطلب منا بذل المزيد من الجهد والانخراط في مؤسسات الإدارة الذاتية دفاعاً عما هو منجز واستكمال مسيرة البناء والذهاب بسوريا إلى تعددية ديمقراطية " .

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ANHA