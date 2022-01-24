​​​​​​​اختتام أعمال المؤتمر السنوي الثاني لحزب سوريا المستقبل في الرقة

شارك في المؤتمر الذي عقد في صالة منتزه مشوار الواقع على ضفاف نهر الفرات 290مندوب،150 ضيف، وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية في الرقة وعدد من الشخصيات السياسية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وقرأت خلال المؤتمر التوجيهات السياسية، ومناقشة الوضع التنظيمي لمجلس حزب سوريا المستقبل فرع الرقة والعوائق التي واجهتهم خلال الفترة الماضية.

وفتح باب الترشيح أمام المشاركين لانتخاب رئيس ونائبة لمجلس الحزب، وعن طريق التصويت المباشر برفع الأيدي انتخب حميدي الرديني رئيساً لمجلس حزب سوريا المستقبل في الرقة، وفداء أحمي نائبة له.

ورشح العديد من المشاركين في المؤتمر أنفسهم لعضوية المجلس العام، ليتم انتخاب 33 عضواً وعضوة كمجلس حزب سوريا المستقبل فرع الرقة، بينهم ناطقة باسم مجلس المرأة في الحزب وناطق باسم مجلس الشباب.

واختتم المؤتمر بقراءة البيان الختامي من قبل رئيس مجلس الرقة بحزب سوريا المستقبل حميدي الرديني، والذي تضمن توصيات المؤتمر وأكد على ضرورة العمل أكثر في مجال التنظيم.

(كروب/س ر)

ANHA