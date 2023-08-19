​​​​​​​اختطاف وطرد المواطنين من منازلهم في عفرين المحتلة

بحسب مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، فقد أقدم مرتزقة "العمشات" التابعة للاحتلال التركي على طرد مواطن بقوة السلاح من منزله الكائن في مركز ناحية شيه بالمقاطعة المحتلة، لتوطّن عائلة من المستوطنين.

وأضاف المصدر بأن المواطن الذي طُرد من منزله هو عارف كوزم، الملقب عارف دمسي، وهو من أهالي ناحية شيه.

وأكد المصدر نفسه بأن المرتزقة أبلغوا 4 أشخاص، لإفراغ منازلهم بعد تهديدهم بالخطف والقتل، لتوطين عوائل من المستوطنين بدلاً عنهم.

ووفقاً للمصدر فإن الأشخاص الـ 4 هم:

* عبد الرحمن عثمان نجار

* سليمان محمد حج إبراهيم

* محمد حيدر ألكي

* وليد حيدر ألكي

في السياق ذاته، وبحسب مصدر آخر من ناحية موباتا في عفرين، فقد أقدم مرتزقة "العمشات" على اختطاف المواطن "حسن قازقلي بكر" للمرة الثانية، بعد الإفراج عنه قبل عدة أيام، حيث دفع فدية مالية قدرها ألف دولار أمريكي.

واختُطف بكر للمرة الأولى منذ قرابة الشهر، لحظة وصوله إلى الناحية بعد انخداعه بوعود وضمانات كاذبة.

ويستمر الاحتلال التركي عبر جهازه الاستخباراتي ومرتزقته، في ارتكاب أبشع الجرائم بحق أهالي عفرين، وذلك لترهيبهم ودفعهم للتهجير منها، لتسهيل عملية التغيير الديمغرافي التي يجريها هناك.

(آ ر/ س ر)

ANHA