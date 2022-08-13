​​​​​​​اختطاف واعتداء وقطع للأشجار واستيلاء على الممتلكات.. أسبوع من الجرائم التركية في عفرين المحتلة

تستمر دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بممارسة الجرائم والانتهاكات بحق من تبقى من السكان الأصليين في ديارهم بمقاطعة عفرين المحتلة، بهدف تضييق الخناق عليهم ودفعهم إلى الخروج من ديارهم قسراً.

وقالت مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، إن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته اختطفوا 11 مواطناً من قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة.

وبحسب المصادر، فإن المختطفين من أهالي ناحية جندريسه هم: درويش حسن محمد (31 عاماً)، من قرية نسرية ـ عبد المجيد حسين محمد 25) عاماً)، من أهالي قرية نسرية ـ وحيد عبدو عبدو (26 عاماً)، من أهالي قرية نسرية ـ محمد نورس إسماعيل (32 عاماً)، من أهالي قرية نسرية ـ شيخ موس خليل من أهالي قرية كفر صفرة.

وفي ناحية شيه، اختطف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته 3 مواطنين وهم علي زهير حمو 24) عاماً)، من أهالي ناحية شيه ـ محمود كلش ـ حسن صبري من أهالي قرية هيكجة.

وفي ناحية شيراوا، اختطف الاحتلال التركي مواطنين وهما "خليل إسماعيل علي 22)عاماً) ـ أحمد نابو أحمد من أهالي قرية برج حيدر.

أما في ناحية شرا، فاختطف الاحتلال التركي مواطناً من أهالي قرية معرسكة، أحمد يوسف طوبال.

ومن جهة أخرى، اعتدى مرتزقة "فيلق الشام" بالضرب المبرح على المواطن رشيد عبد الرحمن سيدو، من أهالي قرية ميدانكي التابعة لناحية شرا، لدى محاولته استرداد أملاكه المسلوبة.

وفي ناحية موباتا، قطع المتزعم في مرتزقة "محمد الفاتح" نحو 300 شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها للمواطن المهجر، محمد إبراهيم، من أهالي قرية مست عشورا.

ومن جهة أخرى، سطا مرتزقة "المعتصم بالله" على منزل المواطن، محمد شيخ عيسى، من أهالي ناحية شرا، وسرقة مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار أميركي وعدد من الهواتف.

وفي السياق ذاته، نهب مرتزقة "فرقة الحمزة" عدداً من ألواح الطاقة الشمسية مع ملحقاتها والتي تعود ملكيتها لأهالي قرية كفر دلة التابعة لناحية جندريسه في عفرين المحتلة.

كما قطع مرتزقة "أحرار الشرقية" نحو 1500 شجرة رمان من سهل قرية شاديا، عائدة ملكيتها للمواطن المهجر، حسين أحمد خليل جعفر، من أهالي قرية معملو من أهالي ناحية راجو.

كما سطا مرتزقة "فرقة الحمزة" على منزل مسن كردي، حبيب برهو (80 عاماً) من أهالي قرية مارته التابعة لمركز مدينة عفرين.

وقطع مرتزقة "السلطان مراد" نحو 80 شجرة زيتون معمرة مثمرة عائدة ملكيتها للمواطن (حنان عبد الرحمن) من أهالي قرية قورت قولاق التابعة لناحية شرا.

(م)

ANHA