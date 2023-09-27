​​​​​​​اختطاف ثلاثة مواطنين وقطع أشجار حراجية في عفرين المحتلة

يداوم الاحتلال التركي ومرتزقته على ارتكاب جرائم إبادة عرقية بحق من تبقى من أهالي مقاطعة عفرين المحتلة، لترهيبهم وإخراجهم من المقاطعة بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة.

حسب مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، فقد اختطف مرتزقة "الشرطة المدينة" مواطناً ومواطنة من أهالي قرية شيخوتكا التابعة لناحية موباتا واقتادوهما إلى جهة مجهولة وهما آحاد سيدو، ونذيرة حميد محمد.

وأفاد مصدر آخر باختطاف مرتزقة "الشرطة المدنية" المواطن حسين دلو (29 عاماً) من أهالي قرية هيجة التابعة لناحية جندريسة في مقاطعة عفرين المحتلة.

في سياق الجرائم التي ترتكب في عفرين المحتلة، أفاد مصدر بقطع مرتزقة "الحمزات" مئات الأشجار الحراجية في محيط قرية كفر مز التابعة لناحية شرا.

كما قال مصدر إن مرتزقة "السلطان مراد" فرضوا إتاوة 2000 دولار أمريكي على عائلة المواطن هورو حسن حسو من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا، مقابل إعادة منزله الذي كانوا يستولون عليه.

وأفاد مصدر آخر بأن مرتزقة "أحرار الشرقية" فتحوا مكاتب عقارية في عفرين المحتلة؛ لبيع منازل المهجرين من عفرين المحتلة مقابل مبالغ مالية تراوح بين 2000 و4000 دولار أمريكي لكل منزل، إلى جانب تأجير المحال بألف دولار أمريكي سنوياَ.

وتشهد مقاطعة عفرين وعموم المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، انعدام الأمن، حيث تنتشر الدعارة والمخدرات بشكل كبير هناك، إضافة الى ارتكاب يومي للمرتزقة الجرائم.

(آ ر/ ف)

ANHA