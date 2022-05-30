​​​​​​​اختطاف مواطنين اثنين بينهما امرأة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة

بحسب مصدر من ناحية موباتا، فقد أقدم مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعة لجيش الاحتلال التركي على اختطاف المواطن "سعدالله عمر محمد سيدي" من أهالي "شيخوتكا" التابعة للناحية في مقاطعة عفرين المحتلة.

مضيفاً أن المرتزقة داهموا منزل المواطن في القرية وأقدموا على خطفه واقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

والجدير بالذكر أنه ومنذ قرابة الشهر اختطف مرتزقة الاحتلال المواطن "محمد شكري شيخ سيدي" من العائلة نفسها، ولا يزال مصيره مجهولاً.

في السياق ذاته، أقدم مرتزقة "الشرطة المدنية" التابعة للاحتلال التركي في 24 أيار الجاري، على اختطاف المواطنة "حليمة جولو" 55 عاماً من أهالي قرية كاوندا التابعة لناحية راجو.

وأضاف أن المرتزقة اقتادوا المواطنة إلى مقر مرتزقة "الشرطة المدنية" في الناحية، دون معرفة مصيرها إلى الآن.

وزاد المصدر نفسه، بأن المواطنة حليمة تم خطفها لعدة مرات في السابق، ليتم إطلاق سراحها مقابل دفع فدية مالية.

كانت نسبة الكرد تفوق الـ 95 بالمئة قبل الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين في 18 آذار عام 2018 إلا أن هذه النسبة تقلصت إلى أقل من 25 بالمئة بعدما عمد جيش الاحتلال التركي إلى تهجير الكرد في واحدة من أكبر عمليات التغيير الديمغرافي خلال الحرب السورية التي بدأت في آذار عام 2011.

(آ ر/ س ر)

ANHA