​​​​​​​اختطاف خمسة مسنّين من أهالي عفرين والإفراج عنهم بعد دفعهم فدية ماليّة

وووثقت المنظمة أسماء المختطفين وهم من أهالي قرية "بريمجة" التابعة لناحية "معبطلي" في عفرين المحتلّة، وهم كل من:

1_ نشأت خليل حنان

2_ عارف قازقلي إحمو

3_ أسعد إبراهيم مراد

4_ محمد إبراهيم مراد

5_ محمد خليل حنان

حيثُ تمّ نقل المختطفين إلى مركز قيادة ما تسمّى "الشرطة العسكرية" في الناحية، حيث تم الإفراج عنهم بعد دفع كل شخص فدية مالية قدرها 800 ليرة تركية.

وإنّ عملية اختطاف واختطاف الأهالي المتبقّين في عفرين من قبل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي لاتزال مستمرّة منذ احتلال عفرين في شهر آذار مارس ٢٠١٨ وحتّى الآن واتهامهم بتهم وحجج واهية ألا وهي الانتماء أو التعامل مع الإدارة الذاتية، سواء أكانوا أطفالاً أو نساء أو مسنّين بغية ابتزازهم لدفع الفدية الماليّة وإجبارهم على التهجير القسري لترك منازلهم وممتلكاتهم حتّى يحلّوا محلّهم مستوطنين وعوائل المرتزقة التابعة للاحتلال التّركيّ.

(إ)

ANHA