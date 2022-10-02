​​​​​​​اختطاف أربعة مواطنين من أهالي ناحية جندريسه في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة "الشرطة المدنية" التابعة للاحتلال التركي على اختطاف 4 مواطنين من أهالي ناحية جندريسه التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وذلك بتهم وحجج واهية.

وبحسب المصدر فإن المواطنين المختطفين هم:

* محمود هلال خلف (28 عاماً) من أهالي قرية جلمة.

* علي محمد الكريم (38 عاماً) من أهالي ناحية جندريسه.

* خليل حسين حسو (34 عاماً).

* حسين عبد الرحمن حسو من أهالي قرية اشكان شرقي.

وذكر المصدر أن المواطنين الذين تم اختطافهم اقتيدوا إلى جهة مجهولة ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.

(آ ر/ س ر)

ANHA