​​​​​​​اختطاف أربعة مواطنين من أهالي ناحية جندريسه في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة "الشرطة المدنية" التابعة للاحتلال التركي على اختطاف 4 مواطنين من أهالي ناحية جندريسه التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وذلك بتهم وحجج واهية.
وبحسب المصدر فإن المواطنين المختطفين هم:
* محمود هلال خلف (28 عاماً) من أهالي قرية جلمة.
* علي محمد الكريم (38 عاماً) من أهالي ناحية جندريسه.
* خليل حسين حسو (34 عاماً).
* حسين عبد الرحمن حسو من أهالي قرية اشكان شرقي.
وذكر المصدر أن المواطنين الذين تم اختطافهم اقتيدوا إلى جهة مجهولة ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
(آ ر/ س ر)
ANHA