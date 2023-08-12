​​​​​​​اختطاف 7 مواطنين من أهالي ناحية جندريسة

أفاد مراسلنا، نقلاً عن مصدر محلي من ناحية جندريسة في مقاطعة عفرين التي تحتلها تركيا، باختطاف الاستخبارات التركية 7 مواطنين من أهالي الناحية، بعد تعرضهم لشتى أنواع الإهانات أمام أهاليهم.

وتحتل تركيا ومرتزقتها، منذ آذار عام 2018، مقاطعة عفرين وبعضاً من أريافها، عقب هجوم بري وجوي على المقاطعة استمر 58 يوماً.

وكشف المصدر عن أسماء المختطفين وهم: "عكيد محمد عبدو (33 عاماً)، قاطن في ناحية جندريسة، عبد الحميد مصطفى خليل (26 عاماً)، من أهالي قرية جلمة، جمعة محمد كلخلو (25 عاماً)، من أهالي قرية جلمة، محمد محمد طوبال (34 عاماً)، من أهالي قرية جلمة، مصطفى محمد جولاق (24 عاماً)، من أهالي قرية جلمة، فرهاد فائق حموش (34 عاماً)، من أهالي قرية جلمة، بشار فاضل ويسي، القاطن في ناحية جندريسة".

وأضاف المصدر أن المرتزقة اقتادوهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم حتى الآن.

(آ ر)

ANHA