​​​​​​​اختطاف 4 مواطنين بينهم مسنّيْن اثنين في عفرين المحتلة

أفاد مصدر آخر من ناحية جندريسة بالمقاطعة، باختطاف مرتزقة "الشرطة المدنية" التابعة للاحتلال التركي مسنّيْن من أهالي قرية دير بلوط التابعة للناحية، وذلك بحجج واهية.

وبحسب المصدر فإن المسنّين هما:

- عبد الحميد إسماعيل مليخ (71 عاماً).

- خليل يوسف خليل (74 عاماً).

وأشار المصدر إلى أن المواطنَيْن اقتيدا إلى جهة مجهولة ولا يزال مصيرهما مجهولاً.

في بلبلة

وفي السياق، قال مصدر من ناحية بلبلة التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، إن الاستخبارات التركية أقدمت على اختطاف المواطن محمد محمد، البالغ من العمر 54 عاماً، إلى جهة مجهولة.

وأضاف بأن محمد من أهالي قرية عبودان التابعة لناحية بلبلة، واختطف فور وصوله إلى قريته، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وبحسب مصدر آخر من الناحية نفسها، فقد أقدم مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعة للاحتلال التركي على اختطاف مواطن من أهالي قرية عوكا، فور وصوله إلى قريته الواقعة في ناحية بلبلة.

وكشف المصدر اسم المختَطَف وهو محمد سليمان دادا، البالغ من العمر 36 عاماً، حيث اقتيد إلى جهة مجهولة.

ألف دولار مقابل السكن في منزله

وفي إطار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومرتزقته في المقاطعة المحتلة، فرض مرتزقة العمشات التابعة للاحتلال التركي إتاوة بمبلغ ألف دولار أميركي على المواطن علي محمد خوجة، من أهالي ناحية موباتا، لقاء السماح له بالسكن في منزله.

(آ ر/ س ر)

ANHA