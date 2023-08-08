​​​​​​​اختطاف 3 مواطنين والاستيلاء على منازل في عفرين المحتلة

نقل مراسلنا في مقاطعة الشهباء، عن مصادر محلية من عفرين المحتلة، إقدام دورية مشتركة من الاستخبارات التركية ومرتزقة "الشرطة العسكرية" اختطاف المواطن هيثم محمد جعفر (32 عاماً) من منزله الكائن بالقرب من مدرسة صالح العلي في حي الأشرفية، والاستيلاء على منزله بعد اختطافه وطرد زوجته وأولاده من المنزل.

والمواطن هيثم جعفر من أهالي قرية كازيه التابعة لمركز مدينة عفرين، ويعمل في تصليح السيارات في حي الصناعة بمركز المدينة.

كما أفاد عن اختطاف مرتزقة "السلطان سليمان شاه" المواطن عبدو رشيد حمو من منزله في ناحية موباتا، واشترطت دفع ذويه مبلغ 5 آلاف دولار أميركي لقاء الإفراج عنه.

يذكر أن المختطف عبدو حمو دفع مبلغ 2000 دولار أميركي، لقاء مكوثه في منزله السابق.

واختطف مرتزقة الاحتلال التركي المواطن محمد محمد حبش (40 عاماً) والدته أمينة، من أهالي قرية بابليت التابعة لناحية جندريسة.

وأفادت المصادر المحلية عن وضع أحد عناصر مرتزقة فرقة "الحمزات" عبوة ناسفة في منزل مواطن من أهالي عفرين يدعى محمد حسين شمبل في حي الأشرفية، ويستولي عليه مستوطنون من الغوطة الشرقية، بهدف إجبارهم على الخروج من المنزل، وإخلائه لصالح عناصر مرتزقة الحمزات.

(ج س)