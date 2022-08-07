​​​​​​​اختطاف 3 مواطنين من أهالي ناحية شيه في عفرين المحتلة

بحسب المصدر فإن المختطفين هم كل من "جميل زكريا طانة (35) عاماً ـ محمد عدنان تامر (37) عاماً ـ أحمد بطال إبراهيم (30) عاماً".

وأشار المصدر إن المرتزقة اقتادوا المختطفين إلى جهة مجهولة دون التمكن من معرفة مصيرهم.

منذ أن احتلت تركيا ومرتزقتها مقاطعة عفرين في الـ 18 من آذار عام 2018 لم يتوقف مسلسل الجرائم من قتل واغتصاب واستيلاء على الممتلكات فضلاً عن تهجير أكثر من 300 ألف مواطن من المقاطعة وعمليات تغيير ديمغرافي عبر توطين ما يزيد عن 400 ألف مستوطن من مناطق مختلفة من سوريا وخارجها وفق لما وثقته منظمات محلية ودولية.

(ج س)

ANHA