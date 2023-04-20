​​​​​​​اختطاف 3 مواطنين من عفرين المحتلة

أفادت مصادر من عفرين المحتلة باختطاف مرتزقة "الشرطة العسكرية" المواطن محمد عز الدين علي (31 عاماً)، من أهالي قرية موساكو التابعة لناحية راجو، وذلك في 10 نيسان الجاري.

كما اختطفوا المواطن حسين مصطفى نوري حدك (43 عاماً)، من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا، وذلك للمرة الثانية على حاجز مرتزقة "الشرطة العسكرية" في مدخل القرية.

وفي ناحية شرا، اختطف المرتزقة المواطن أريان محمد خليل (36 عاماً)، من أهالي قرية معرسكة، وسرقوا سيارته.

هذا وتستمر جرائم مرتزقة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة من قتل وخطف وسرقة وسلب ونهب، في ظل الفلتان الأمني. في سعي إلى تهجير من بقي من أهالي عفرين وتغيير طبيعتها.

(ج س/ل م)

ANHA