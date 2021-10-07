​​​​​​​اختصاصي بمشفى الكسرة يحذر الأهالي من الاستهتار بالموجة الرابعة لكورونا

وتزداد في مناطق دير الزور عمومًا حالات الإصابة بفيروس كورونا بموجته الرابعة، خاصة وأنها محاذية لمناطق سيطرة قوات حكومة دمشق والميليشيات التابعة لها، والتي أثبتت الإحصائيات القديمة والجديدة أن الفيروس ينتشر بينهم بسرعة فائقة كون أغلبهم قادمون من الخارج إلى الداخل السوري دون إجراء أي فحوصات لهم.

وإن كانت الإصابات في ريفي دير الزور الغربي والشرقي أقل نسبيًّا؛ إلا أن جلّها نتيجة استهتار الأهالي وعدم التزامهم بالتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي واعتقادهم الخاطئ بأن هذه الموجة كسابقاتها، إلا أن الممرض، خليل الصالح، المسؤول عن إجراء مسحات كورونا في مشفى الكسرة بريف دير الزور الغربي، قد شدد على أن هذه الموجة من فيروس كورونا تصيب كافة الفئات العمرية أطفالًا وشبابًا وشيوخًا.

وحذر خليل الصالح جميع الأهالي من عدم الاستهانة بالوضع الراهن، والتوجه الى أقرب طبيب أو مشفى في حال ظهرت الأعراض وإجراء الفحوصات اللازمة تجنبًا لنقل العدوى لأفراد الأسرة والأصدقاء والجيران.

وأوضح الصالح أن فحوصات كورونا تتم عن طريق تحويل المراجع من قبل الأطباء الاختصاصيين في المشفى في حال راوده الشك بحمله للفيروس، من ثم يتم إجراء مسحة له والتأكيد على حجر نفسه واعتبار نفسه حاملًا للفيروس حتى تثبت نتيجة التحليل عكس ذلك، منعًا للاختلاط بالأهل.

وأشار الصالح إلى أنهم في مشفى الكسرة يجرون أسبوعيًّا من 50 إلى 70 مسحة، مؤكدًا أن الأرقام قابلة للزيادة في حال استمر الوضع على ما هو عليه، واستمر الأهالي بعدم التقيد بالتدابير الوقائية.

(مـ)

ANHA