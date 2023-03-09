​​​​​​​اختلفت المظاهر والمطلب واحد.. كيف احتفى العالم باليوم العالمي للمرأة؟

يختلف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة باختلاف المجتمعات، كما يختلف أيضاً باختلاف النضال الذي حققته المرأة في تلك المجتمعات في سبيل نيل حريتها وأهدافها، في وقت تسعى الأنظمة السلطوية إلى القضاء على نضالها وإنهائه.

وعلى الرغم من أهمية هذا اليوم، فإن الكثير من الدول التي تظهر الديمقراطية لا تجد فيها النساء حريتهن المنشودة بل تبقى المهام التي تتولاها وبعض الحقوق التي تُمنح لها تحت مظلة سلطة تلك الدول ذات الذهنية الذكورية، في المقابل أصبحت المرأة في العديد من الدول القوة الأساسية؛ لتكوين المجتمعات ولم تكن مطلقاً كما اعتادوا وصفها "نصف المجتمع"، وفي ضوء كل هذا؛ نستعرض في هذا الخبر، كيف استقبلت النساء في بعض الدول، اليوم العالمي للمرأة.

في العراق.. معاناة النساء مستمرة

عبر المنصات العراقية، استذكر مدونون عراقيون، النساء والفتيات اللواتي تعرضن للقتل؛ بسبب العنف وبذرائع مختلفة، كما استذكروا أخريات اغتلن لمشاركتهن في الاحتجاجات الشعبية، فيما استغربت مغردات عراقيات تزايد الأصوات التي تدعم حرية المرأة وحقوقها، بينما توجد مئات الحالات من التعنيف والاغتصاب من دون تشريع قوانين من شأنها حماية المرأة، وفق منشوراتٍ لهن.

على الصعيد الرسمي، عقد أمس الأربعاء، مؤتمر "بغداد عاصمة المرأة العربية" الذي أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تزامناً مع يوم المرأة العالمي.

مصر.. نحو قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء

عقدت مؤسسة "المرأة الجديدة" الثلاثاء (7 آذار)، لقاءاً فتحت خلاله حواراً مجتمعياً مع مجموعة من الجمعيات والمبادرات الشابة المهتمين بملف العنف ضد النساء والفتيات، والعمل على مواجهته لمناقشة أدوات العمل من أجل إصدار قانون موحد لمناهضة العنف الممارس بحق النساء، حسب ما نقلت وكالة أنباء المرأة "NUJINHA".

وتطرق اللقاء لدور المجتمع المدني في الجانب المرتبط بالحماية التشريعية للنساء، وتسليط الضوء على حجم المعاناة الموجودة في أرض الواقع، تحت عنوان "نحو توسيع آفاق الحوار حول الحماية التشريعية لمناهضة العنف ضد النساء".

برلمانيات أردنيات يطالبن بمواصلة نضال النساء

فيما دعت برلمانيات أردنيات في اليوم العالمي للمرأة، جميع النساء إلى مواصلة النضال حتى الحصول على حريتهن، واتخاذ خطوات فاعلة على أرض الواقع وسن قوانين وتشريعات تمنحهن حقوقهن.

قالت النائبة البرلمانية، ميادة شريم وهي رئيسة لجنة المرأة النيابية "يشرق شمس يوم 8 آذار ليحمل في ثناياه أملاً جديداً لكل امرأة حرة وطموحة، والقوة والإرادة لمواصلة النضال لسن قوانين وتشريعات تحفظ لهن حقوقهن وتحميهن".

مسيرات لدعم انتفاضة روجهلات وإيران ونساء أفغانستان

بينما نُظمت مسيرات في مختلف أنحاء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتضمنت العديد من الدعوات للتضامن مع النساء في روجهلات (شرق) كردستان وإيران وأفغانستان، حيث تعرضت حرياتهن لانتكاسات شديدة خاصة العام الماضي؛ حيث تشهد روجهلات كردستان وإيران انتفاضة شعبية منذ أكثر من 6 أشهر بعد مقتل الشابة الكردية "جينا أميني" منتصف أيلول من العام الماضي على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب.

مغربيات يطالبن بالمساواة والحرية والكرامة أمام البرلمان

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، رددت النساء المشاركات فيها شعارات حول المساواة والحرية والكرامة "اليوم قبل الغد، الحقوق والمساواة والكرامة لا بد منها"، "مساواة... مناصفة... حرية".

وحسب ما أفادت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء سميرة موحيا، فإن الوقفة تأتي تخليداً لليوم العالمي للمرأة، وتم تنظيمها أمام مبنى البرلمان؛ بهدف إسماع صوت النساء المغربيات وصوت النساء الناجيات من العنف، والنساء بمختلف مكوناتهن للفت انتباه صناع القرار والنخبة السياسية الموجودة في قبة البرلمان المغربي بأنه آن الأوان لملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

(د ع)