​​​​​​​أكاذيب الدولة التركية والحقيقة – 2

إعلام الحرب الخاصة وحصيلة هجمات الدولة التركية

تحاول الدولة التركية من خلال إعلام الحرب الخاصة التابع لها، ومن خلال ترويج الأكاذيب، إلى إخفاء جرائهما في احتلال المنطقة وهزائمها أمام المقاتلين والشعوب، وكذلك لشرعنة سياساتها. من ناحية أخرى تسعى مع وراء تلك الأكاذيب إلى مواصلة هجماتها البربرية على المنطقة. كما تكثف هجمات الإبادة الجماعية في شمال وشرق سوريا، وقصفت المنطقة حتى الآن بالأسلحة الثقيلة والمدفعية وقذائف الدبابات وقذائف الهاون والأوبيس 19879 مرة.

مركز خلية الأكاذيب في أنقرة

طبعاً كما أنه لا يمكن حجب الشمس بالغربال، فإن أكاذيب الجليد لا بد أن تذوب وتتلاشى أمام الواقع والحقيقة. وهذه الحقيقة تنطبق على الفاشيين التابعين لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وكذلك على إعلامهم القائم على الحرب الخاصة. ومن المعروف أن الدولة التركية المحتلة تدير هيكل حرب خاصة على موقعها الرسمي فيما يتعلق بادعاءات وسائلها الإعلامية، من أجل التستر على جرائم الاحتلال.

وبشكل خاص فإن وسائل الإعلام مثل وكالة الأناضول وصحيفة يني أكيت، التي لها سجل مشبوه بالأكاذيب المنهجية، تعبر على الأقل عن "الحقيقة الأساسية" لوسائل الإعلام التركية. إن الأخبار المضللة، وكذلك الحرب النفسية تكتب جميعها حسب الطلب من خلال خلية أكاذيب موجودة في أنقرة. نعم أن مركز الأكاذيب في أنقرة. لأن الرئيس، ورئيس الوزراء، ومجلس الأمة التركي الكبير، ووزارة الداخلية، والمخابرات، وهيئة الأركان العامة، وما إلى ذلك، كلها موجودة هناك.

أخبار كاذبة وإجابات

زعمت الحرب التركية الخاصة أن ما مجموعه 1497 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة استشهدوا جراء عمليات نفذتها الدولة التركية في الفترة ما بين 16 تموز 2021 و1 كانون الثاني 2022، بهذه الأخبار يريدون التأثير على الرأي العام الداخلي والهدف من نشر مزاعم لا أساس لها وشن حرب خاصة من قبل الدولة التركية هو استخدام هذه الأساليب لتبرير احتلالها للمنطقة.

زعموا أنهم شنوا عملية برية ضد قوات سوريا الديمقراطية في 6 كانون الثاني 2022، ونتيجة لتلك العملية استشهد 30 مقاتلاً من قسد ؛ و 29 مقاتلاً من قسد في 10 شباط 2022 نتيجة لهجمات الدولة التركية المحتلة ؛ وفي 15 نسان زُعم أن قوات قسد نفذت عملية في المنطقة المحتلة في 13 أيار 2022، أسفرت عن مقتل 13 من مقاتلي قسد ؛ كما أنها زعمت أنها هاجمت 53 قرية في شمال وشرق سوريا خلال 24 ساعة وقتلت 21 من مقاتلي قسد.

على الرغم من كل المعلومات المنشورة في وسائل إعلام الحرب الخاصة للدولة التركية، إلا أن قيادة قوات سوريا الديمقراطية نفت ذلك دائما خلال بيانات رسمية. إن إعلام الحرب الخاصة التابع لأردوغان دأب على شن حرب خاصة بالتزامن مع هجمات الدولة التركية المحتلة.

القصف يستهدف جميع أنحاء شمال سوريا

في هذه المرحلة، إلى جانب استمرار دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها بالهجوم على المنطقة، والتحضير لشن هجمات إبادة ضد مناطق شمال وشرق سوريا بالتزامن مع تهديدات رئيس الجمهورية التركية أردوغان، فإنها تواصل دون توقف غاراتها الجوية وعمليات الاغتيال. وهي تصعد هجماتها اليومية على أراضي روج آفا عبر القصف المدفعي والطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع والطائرات بدون طيار والأسلحة والدبابات وقذائف الهاون. وتسعى من خلال تصعيد هجماتها بشكل متواصل على عين عيسى ومنبج وكوباني وتل رفعت وتل تمر وزركان والشهباء وعفرين، إلى بدء هجوم احتلالي جديد على المنطقة.

وفي مناطق تل تمر وزركان ، وخاصة قريتي تل شنان وتل جمعة الأشوريتين، قصفت عشرات المنازل، وبشكل خاص أماكن العبادة وإحدى الكنائس. قصفت قرية أم كيف في تل تمر بـ 150 قذيفة مدفعية ثقيلة. وتعرضت المدارس في تل تمر، وقرى الكوزلية، الدردارة ، باب الخير ، عبوش، تل جمعة، ، غيبش، أم الكيف ومبنى البلدية في قرية دردارة، والمجلس المدني وأكثر من 19 مراكز للكهرباء، للقصف بشكل يومي. وجراء ذلك خرجت محطة توليد الكهرباء في تل تمر عن الخدمة، وتم استهداف المحطة لأكثر من 21 مرة مما أدى إلى تضررها وانقطاع التيار الكهربائي عن قرى الحسكة.

حلقت طائرات مسيرة عسكرية تركية 35 مرة فوق شمال وشرق سوريا مستهدفة منزلا في القامشلي.

وتعرض ريف شمال غربي منبج للقصف 365 مرة، بما في ذلك برج للاتصالات وأماكن دينية ومنازل المدنيين.

وتعرضت منطقة الشهباء في شمال محافظة حلب وناحيتي شرا وشيراوا الريف الجنوبي لعفرين للقصف 141 مرة، بما في ذلك مركز طبي في بلدة تل رفعت وقصف منازل المدنيين في تلك المناطق، ما أسفر عن أضرار مادية في منازل وممتلكات الأهالي في المنطقة. كما تم استهداف أحد الرعيان ومواشيه في قرية تنب في ناحية شيراوا.

واستهدفت بلدة عين عيسى والعشرات من قراها في الريفين الشرقي والغربي للقصف المدفعي والصاروخي 324 مرة. كما تم قصف المدنيين وسط البلدة لترهيبهم وتهجيرهم. كما تم استهداف السيارات على طريق M4. كما تتعرض قرى وبلدات تل رفعت، مرعناز، المالكية، بيلونية، عين دقنة، بيني، سوغانكي، حربل، القامية، تل خودي، تل المضيق، تات مرعش، الإرشادية، شوارغة، كفر أنطون ومنغ في ريفي الشهباء وعفرين للقصف المتواصل بشكل يومي.

كما يتم بناء المستوطنات في العديد من مناطق ريف عفرين من أجل إيواء المرتزقة، وخاصة في ناحية شيه في عفرين.

تعرضت مناطق شمال وشرق سوريا للقصف 19879 مرة

يهدف الاحتلال إلى ترهيب أهالي شمال وشرق سوريا. وتعرضت مناطق زركان، وتل تمر، وعين عيسى، وريف كري سبي، ومنبج والشهباء وكوباني، للقصف بآلاف الأطنان من المتفجرات التي استهدفت منازل المدنيين وأسفرت عن خسائر مادية كبيرة. وأسفرت عمليات القصف عن تدمير محطات وشبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمساجد. كما تسعى الدولة التركية إلى إجبار أهالي روج آفا على الهجرة. وبلغ إجمالي عدد المرات التي قصفت فيها هذه المناطق 19879 مرة.

حصيلة الهجمات منذ بداية عام 2021 وحتى شهر حزيران 2022

بحسب المصادر العسكرية ، فإن حصيلة عدد هجمات الدولة التركية المحتلة ونتائجها على مناطق شمال وشرق سوريا المحتلة من عين عيسى وكوباني وتل تمر إلى عفرين ومناطق الشهباء هي على النحو التالي:

• عدد الشهداء المدنيين: 94

• عدد الإصابات بين المدنيين: 186

• عدد الجرحى العسكريين: 5 من جنود حكومة دمشق و 6 مقاتلين من وحدات حماية الشعب والمرأة.

• عدد الشهداء العسكريين: 5 من وحدات حماية الشعب والمرأة، مقاتل واحد من مجلس حرس الخابور الآشوري، مقاتل واحد من مجلس الحرس السرياني.

• استشهد 153 من المقاتلين والقياديين خلال مقاومة قوات سوريا الديمقراطية عام 2021 ضد هجمات الدولة التركية المحتلة ومرتزقة داعش.

• عدد القرى والبلدات التي تعرضت للقصف المباشر: 58 قرية ، 3 بلدات "زركان ، عين عيسى ، تل رفعت". كما تم قصف مواقع مدنية في قامشلو وكوباني وتل تمر

• عدد عمليات القنص ومنع المدنيين من الوصول إلى حقولهم: 52

• عدد الهجمات والقصف بالأسلحة الثقيلة والمدفعية وقذائف الدبابات والهاون والأوبيس 19.879 مرة.

• عدد الهجمات البرية ومحاولات التقدم: 47

• عدد الاستهدافات بسلاح الدوشكا: 219

• عدد الهجمات بالأسلحة الثقيلة: 2304

• عدد الهجمات الصاروخية: 18

• عدد الهجمات بالمسيرات: 98

• عدد عمليات المراقبة ومنع المدنيين من الوصول إلى مناطقهم: 3

• عمليات الإعدام الميدانية: أعدم عناصر الجماعات الإرهابية التركية المواطن عبد المجيد العواد ، 35 عاما ، في 22 أيلول 2021 ، أثناء دخوله قرية الدبس شمال غربي عين عيسى.

• بلغ عدد المدنيين المختطفين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في مناطق "عفرين وسري كانيه وكري سبي" أكثر من 700 شخص.

• تدمير 22 موقعاً تاريخياً

• عدد عمليات الاستطلاع: 74

عدد عمليات تحليق طائرات حربية: 50

عدد الطائرات بدون طيار المزودة بالسلاح: 85

(ك)

ANHA