​​​​​​​أكاديمية للأبحاث الاستراتيجية بهدف تمكين الكادر الإداري والتعليمي

افتتحت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، أكاديمية التعليم والأبحاث الاستراتيجية في مدينة قامشلو، بهدف تمكين وتأهيل الكوادر الإدارية والتدريسية في سلك التربية والمؤسسات التابعة لها.

وتعمل تحت سقف الأكاديمية لجنتان هما؛ لجنة الأبحاث ولجنة الترجمة.

تهتم لجنة الأبحاث بتحديث وتطوير النظام التربوي والتعليمي ودراسة أوضاع الطلاب، كما تجري أبحاثاً عن نظم التعليم في العالم.

أما لجنة الترجمة فتضم مختصين في اللغات الكردية والعربية والسريانية، ومهمتها ترجمة الكتب والتقارير والوثائق الخاصة بهيئة التربية والتعليم التي تتطلب الترجمة.

العضوة الإدارية في أكاديمية التعليم والأبحاث الاستراتيجية، حنان عنز، نوّهت إلى أن عدداً من المعلمين سوف يتلقون دورات تدريبية في الإدارة والأعمال الإدارية لمدة ثلاثة أشهر، وأضافت: "الأعضاء الذين سوف يتلقون التدريب، سيجرون أبحاثاً حول مواضيع الدورة، وهذه الأبحاث ستكون جزءاً من عملية تقييم مستوى المتدربين".

واعتباراً من 5 أيلول الجاري، بدأت أولى الدورات التدريبية في الأكاديمية، بمشاركة 18 متدرباً من مناطق الشهباء وقامشلو والرقة وكوباني ومنبج.

(ر)

ANHA