حضر الاجتماع عضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة، والمؤسسات التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية، والأحزاب السياسية، حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

رحبت الإدارية في أكاديمية الشهيد "إسماعيل موسى"، أمارا بركل، بالحاضرات، ومن ثم ألقت الإدارية، جميلة إبراهيم كلمة، قالت فيها إن "نظام التربية أو التدريب الديمقراطي هو استمرار لوجود مجتمع سياسي وأخلاقي".

ولتطوير نظام التربية والتدريب، دعت جميلة إلى إزالة العقبات من أمامه من أجل تطوره، مشددة على أن تنظيم الذهنية والوعي الاجتماعي يجب أن يكون وفق أسس ومبادئ المجتمع الديمقراطي.

ومن أجل بناء مجتمع ديمقراطي أكثر شمولاً وإنتاجية، أكدت جميلة على أنه يجب التركيز على نظام التعليم وألا يقتصر على التحركات وأنشطة التدريب، بل أن يتم تقييم كل أداة وطريقة من شأنها تلبية الاحتياجات الاجتماعية، وحل المشكلات وتعزيز التنوير، والوعي الاجتماعي في نظام التدريب.

من جانبها، هنأت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، نزيفة خلو، أكاديميات المجتمع الديمقراطي، وأكاديمية الشهيدة "زيلان" الخاصة بالمرأة على عقدها الاجتماع السنوي في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها شمال وشرق سوريا.

واعتبرت الرئيسة المشتركة عقد الاجتماعات والمؤتمرات في ظل هذه الظروف إنجازاً وانتصاراً لشمال وشرق سوريا، ووفاءً لتضحيات الشهداء والشهيدات.

التقرير السنوي

وجاء في التقرير السنوي لأكاديمية الشهيدة "زيلان حلب"، والذي قرأته الإدارية ميديا إبراهيم "خلال هذا العام، افتتحنا تسع دورات للأعضاء والإداريين، حيث بلغ العدد الكلي للمنضمين إلى التدريب 290 عضو/ة، وإعطاء دروس ومحاضرات في مختلف الأكاديميات، واللجان، والمؤسسات، كما بلغ عدد الدروس المعطاة 158 درساً، و220 محاضرة".

وشاركت الأكاديمية في الكونفرانس الخامس لأكاديمية المجتمع الديمقراطي في مدينة عامودا، وعقدت اجتماعات مع كافة المجالس والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لبحث آلية تجديد العمل.

بنود أساسية

كما كشفت الإدارية في أكاديمية الشهيد "إسماعيل موسى"، أمارا بركل عن البنود الرئيسة للاجتماع "هدفنا دحر وفشل المؤامرة الدولية على القائد أوجلان، ونشر فكر القائد، ونشر الوعي بين المجتمع والمرأة بشكل خاص، والوقوف على تدريب المرأة في اللجان والمؤسسات والمجتمع، ومتابعتها".

فيما ركزت على هدف الأكاديمية الرئيس، وهو توعية المرأة على أساس فكر الأمة الديمقراطية، وإعداد كوادر في المجتمع بناءً على نهج وفكر الأمة الديمقراطية، وتثقيف وتنوير المجتمع في إطار فلسفة وفكر حر، وتوسيع لجنة التدريب؛ لتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية، وطرح رؤى حول تحرر المرأة".

انتهى اجتماع أكاديمية الشهيدة زيلان حلب بعرض سنفزيون حول المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط / فبراير 1999، وتكريم المؤسسات الخاصة بالمرأة لمساهمتها في نشر فكر الأمة الديمقراطية.

والشهيدة زيلان حلب، الاسم الحقيقي "سارة سليمان"، هي أول امرأة عربية استشهدت في حملة تحرير منبج من مرتزقة داعش عام 2016، وكانت مقاتلة في صفوف مجلس منبج العسكري.

(ش س/ي م)

ANHA