​​​​​​​أكاديمية الإسلام الديمقراطي.. حماية الإسلام من التشويه

تأسست أكاديمية الإسلام الديمقراطي عام 2018، وافتتحت مراكزها في مدن قامشلو والحسكة، وخلال مدة وجيزة استقطبت العديد من الطلاب، حيث درس في الأكاديميتين حتى الآن قرابة 66 طالبًا.

ويرتاد الأكاديميتين سنويًّا ما بين 20 إلى 30 طالبًا، حيث يخضعون بداية إلى فحص مقابلة قبل الموافقة على تسجيلهم فيها.

وقد اشترطت الأكاديمية أن يكون الطالب حائزًا على شهادة الدراسة الثانوية، وفيما بعد تغاضت عن هذا الشرط أيضًا.

وحددت في بداية تأسيسها سنوات الدراسة بـ 4 سنوات، وبعد افتتاح قسم العلوم الدينية في جامعة روج آفا، سمحت الجامعة للطلاب الذين درسوا عامين متتالين في أكاديمية الإسلام الديمقراطي بالتسجيل في قسم العلوم الدينية في جامعة روج آفا.

وتنقسم مناهج أكاديمية الإسلام الديمقراطي إلى قسمين، القسم الفلسفي وقسم الشريعة، ومناهج قسم الشريعة تتضمن بشكل كامل العلوم الإسلامية، ولكن ليس بالطريقة التقليدية، حيث تعتمد الدراسة على الحوار والنقاش بين الطالب والمدرس.

إضافة إلى المناهج الفلسفية التي تتمحور حول ماهية الفلسفة القديمة والحديثة، والفلسفة الإسلامية، وكذلك تتضمن المناهج دراساتٍ حول سوسيولوجيا الأديان.

وتعتمد الأكاديمية على إعداد مختصين عصريين في مجال الدين، حيث تتضمن المناهج توجهًا أساسيًّا قائمًا على أن الإسلام الموجود حاليًّا متشدد جدًّا، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من المشاكل، وعلى هذا الأساس كانت هناك ضرورة لتأسيس مثل هذه الأكاديمية.

ويضم منهاج أكاديمية الإسلام الديمقراطي 16 كتابًا، مقسمة على فصلين دراسيين، من بينها كتب مناهج تعليم ثلاث لغات في الأكاديمية وهي اللغة الكردية والعربية والإنكليزية.

'قسم الدراسات'

يوجد في أكاديمية الإسلام الديمقراطي قسم خاص للدراسات، حيث يتم إعداد الدراسات والأبحاث حول السوسيولوجيا، واللغات العالمية، والدين، والتاريخ والفلسفة.

أما بالنسبة لآلية الدراسة واختبار مستوى الطلاب، فتعتمد على عدة أمور منها السلوك، ومستوى مشاركة الطلاب في الدروس والنقاشات، بالإضافة إلى نتائج الامتحانات الكتابية والشفهية.

أستاذ مادة المذاهب الإسلامية في أكاديمية الإسلام الديمقراطي محمد الخرزاني أشار إلى أنه في السنوات الأخيرة ظهرت توجهات مختلفة بين المسلمين، وأضاف أيضًا: "سعينا إلى إنجاز عمل يستفيد منه أبناء شعبنا، لذلك ارتأينا تأسيس مؤسسات إسلامية جديدة، ليست مثل المؤسسات السابقة، وقد أضفنا صفة "الديمقراطية" إلى اسم الأكاديمية، بهدف خلق أجواء تقبّل الآخر بين الناس، ولا توجد في الأكاديمية أية نشاطات سياسية، بل إن الأكاديمية تختص بالنشاط الثقافي، حيث يتقبّل المعلمون آراء بعضهم البعض مهما كانت هذه الآراء مختلفة".

'من أولويات الأكاديمية بناء مجتمع أخلاقي'

لقد أضفنا صفة الديمقراطية إلى اسم الأكاديمية حتى يعلم الناس أن هذه الأكاديمية لا تتبنى التوجهات الإسلامية المتشددة، وأضاف في هذا الصدد: "يقوم فكر الإسلام الديمقراطي على مبدأ حرية الإنسان، على سبيل المثال؛ إذا كنت أعبد الله، وأنت تعبد الله، وكان إلهنا واحدًا فهذا يعني أنه لا فرق بيننا، ولدينا نفس الحقوق، وما يحق لي يحق لك أيضًا".

الخرزاني أشار إلى أن الأولوية الرئيسة والأساسية للأكاديمية هي بناء أخلاق المجتمع، مما يتيح للناس العيش بشكل مشترك رغم الاختلاف في وجهات النظر وفي المعتقدات، وقال أيضًا: "عندما يتم ضمان وحماية حقوق الإنسان يمكن بناء أخلاقهم أيضًا بسهولة، أي عندما يكون الجميع متساوون في الحقوق".

'الأكاديمية تؤمن جميع متطلبات الطلاب'

منيس محمد طالب من المكون العربي، يدرس في السنة الثالثة في الأكاديمية، قال إنه انضم للدراسة في هذه الأكاديمية لعدة أسباب وأهداف، وأضاف: "من الأسباب والأهداف الرئيسة التي دفعتني للانضمام إلى هذه الأكاديمية، هو أن الإسلام تعرض في السنوات الأخيرة للتشويه والتحريف، وقد وجدت أنه من الضرورة بمكانٍ العمل من أجل وضع حد لهذا التشويه".

محمد نوه إلى أن جوهر الإسلام الديمقراطي هو تقبّل آراء وتوجهات جميع الناس: "بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها لنا الأكاديمية، فإنها تساعدنا على التركيز بشكل أكبر على الدراسة، إنها تقدم لنا كل متطلباتنا".

أما مروة خلف، وهي طالبة من المكون الكردي في السنة الثالثة في قسم الدين الإسلامي، فقالت: "لقد اخترت التسجيل في الأكاديمية بهدف التعرف إلى الدين الصحيح، ومساعدة مجتمعي في التعرف إلى الدين الصحيح".

(ك)

ANHA