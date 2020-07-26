​​​​​​​أكاديميّة الشّهيد دجوار عفرين تخرّج دورتها العسكريّة الأولى في عين عيسى

وأنضمّ للدورة 100 مقاتل من كافة أبناء شمال وشرق سوريا، والتي استمرّت 60 يوماً، تلقّوا من خلالها دروساً سياسيّة وفكريّة وثقافيّة وتدريبات عسكريّة.

وحضر المراسم عدد من القياديين والقياديات بقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة لعدد من أعضاء مجالس مقاطعة كري سبي وعين عيسى.

فبدأت المراسم بتحيّة الشّهداء تلاها أداء القسم العسكريّ، ومن ثمّ ألقى القيادي في مجلس تل أبيض العسكري رياض الخلف كلمة بارك من خلالها للمتدّربين إنهاء دورتهم، متمنّياً أن يطبّقوا ما تعلّموه من خلال الدورة في حياتهم العسكرية.

كما أكّد الخلف بضرورة تكثيف الجهود والتدريبات العسكرية وزيادة الخبرات بهذا المجال، وخاصّة في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها مناطق شمال وشرق سورية من احتلال واعتداءات ووجوب لجمها والتّصدّي لها بكلّ قوّة.

واختتمت المراسم بعروض عسكرية من قبل المقاتلين المتخرّجين، تضمّنت فنون القتال القريب ومهارات الاقتحام والدّفاع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشهيد شيار الذي سميت الدورة باسمه من مواليد مدينة كوباني استشهد في معارك مقاومة الكرامة أثناء تصدّيه لعدوان الاحتلال التركيّ على ناحية عين عيسى.

(إ)

ANHA