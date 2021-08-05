​​​​​​​عجز تركيا عن إخماد الحرائق يخرج محطة للطاقة الحرارية عن عملها

وجاء ذلك حسب ما أعلنه أحد المسؤولين الأتراك ويدعى فخر الدين ألطون عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وقال ألطون في تغريدته "بما أنه كان من المتوقع أن تتطور الأمور إلى هذه النقطة، فقد تم تعطيل محطة كمركوي للطاقة الحرارية بحي (يني كوي) التابع لقضاء ميلاس في ولاية موغلا، ووضعها تحت السيطرة وتم إجلاء الأفراد على الفور"، بحسب شبكة العين الإخبارية.

وكانت تقارير إعلامية محلية أكدت أن حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة "ميلاس" بولاية موغلا، وصلت بسبب الرياح إلى حديقة المحطة المذكورة.

وفي سياق متصل ناشد رئيس قضاء "ميلاس"، محمد طوقات، السلطات لتقديم المساعدات اللازمة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع في المحطة الحرارية.

وقال طوقات في تغريدة على "تويتر"، إن "الوضع جدي جداً، ألسنة اللهب تقترب من محطة الطاقة الحرارية، إن كان بالإمكان إرسال طائرة أو مروحية برؤية ليلية إلى المنطقة على وجه الفور".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال بوقت سابق الأربعاء، إن محطة الطاقة الحرارية تتعرض لخطر الاحتراق وأن الرياح القوية قد تصعب عملية عزلها عن النيران.

يذكر أن أكثر من 187 حريقاً اندلع في تركيا خلال الأسبوع الماضي، ولا يزال 15 منها مشتعلاً.

(ل د)