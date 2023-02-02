​​​​​​​اجتماعات مكوكية لقادة عرب وغياب آخرين.. ماذا يدور في الغرف المغلقة؟

على غير العادة، شهدت الأيام الأخيرة الماضية، حراك عربي على مستوى بعض القادة والزعماء، حيث تعددت اللقاءات الثنائية والثلاثية والقمم المصغرة التي جمعت بعض القادة العرب في توقيتات زمنية متقاربة بعدة عواصم عربية وسط غياب ملحوظ لقادة آخرين.

البداية كانت من القاهرة التي استضافت قبل أسبوعين وبالتحديد في السابع عشر من كانون الثاني/ يناير الجاري قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري ونظيره الفلسطيني إلى جانب ملك الأردن.

بعدها بأقل من 24 ساعة، اصطحب الرئيس المصري ملك الأردن للمشاركة بالقمة التشاورية التي استضافتها ابوظبي بمشاركة الرئيس الإماراتي وأمير البحرين وأمير قطر وسلطان عمان في غياب دول كبرى مثل السعودية والكويت والمغرب.

ولم تمضي أيام على قمة أبو ظبي حتى بدأ العاهل الأردني زيارة خارجية استهلها بالعاصمة القطرية الدوحة واجتمع خلالها بأمير قطر تميم بن حمد.

ويرى مراقبون أن هذه اللقاءات المتسارعة بين القادة العرب تعبر عن حجم التحديات التي تمر بها المنطقة في ظل الصراعات والأزمات التي يعيشها العالم.

وبحسب الخبراء فإن غياب دول كبرى عن مثل هذه اللقاءات يعبر عن تحالفات جديدة يتم تشكيلها في المنطقة.

تحديات عالمية

الباحث والمحلل السياسي المصري محمد عبادي يرى أن التحديات الدولية تفرض على القادة العرب، المسارعة في اتجاه التكامل والتضامن العربي، لافتاً إلى أن التصعيد العالمي على الجبهات المتعددة سواء كان في أوروبا أو آسيا أو في الشرق الأوسط، يحتاج إلى موقف موحد راسخ من القادة العرب.

وقال لوكالتنا إن الأزمة الروسية الأوكرانية في طريقها للتأزم، وفي بحر الصين الجنوبي الأوضاع على المحك، أو سباق التسلح بين الكوريتين، وفي الشرق الأوسط التلاسنات الكلامية بين إسرائيل وإيران، على خلفية البرنامج النووي الإيراني، كل هذه الأحداث ستطال تداعياتها كل دول العالم، وفي القلب منهم المنطقة العربية.

وبحسب عبادي فإن التصعيد العسكري، على هذه الجبهات المتعددة، له تبعاته الاقتصادية التي تؤثر على الدول النامية، والتي ستكون بحاجة إلى أفكار غير تقليدية، لمجابهة التضخم وتقلبات الأسواق العالمية، لذلك تأتي القمم العربية، واللقاءات المتقاربة زمنيًّا في هذا السياق، لبلورة موقف عربي موحد وراسخ أمام الأزمات العالمية العسكرية والاقتصادية خاصة وأنّ المنطقة العربية تعج بالملفات التي بحاجة إلى المعالجة، مثل التغيرات المناخية وأمن الطاقة والغذاء والإرهاب والملف النووي الإيراني والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وتأثيرها على المنطقة.

فضلا عن القضية الفلسطينية التي تحتل مركزاً متقدما في سلم الأولويات العربي، بالتزامن مع تهديدات الأحزاب الدينية والمتطرفين في إسرائيل، سواء ما يتعلق بالاستيطان أو المسّ بالمقدسات الإسلاميّة، وهو ما يحتاج إلى حلول عاجلة، لمنع تفاقم الأزمة، وقطع الطريق على تصعيد عسكري إسرائيلي يضر بالقضية.

وأشار إلى أن هذه القمم تبرز الدور العربي على الساحة العالمية، وهو ما يمكن الاستفادة منه، في دور الوساطات في تلك النزاعات، مثل ما سبق وأعلنته جمهورية مصر العربية، بإمكانية لعب دور الوسيط بين الفرقاء على الجبهة الروسية- الأوكرانية.

تحالفات جديدة

من جانبه، يرى الخبير المغربي في العلاقات الدولية صبري الحو أن هذه المشاورات تنم عن إحساس الدول العربية بمتغيرات الساحة الدولية، خاصة مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، واستمرار تداعياتها، وعدم وضوح الرؤية حول كيفية وأجل نهايتها، معتبراً أنها ستنتهي بحرب عالمية جديدة، إن لم تكن قائمة بالفعل.

وقال لوكالتنا إن هناك تحالفات ومحاور عالمية قارية وإقليمية وبينية قيد التشكل بسرعة، معتبراً أن تحركات ولقاءات قادة الدول العربية تتم في إطار فهمهم لهذا، وسعيهم أن يكونوا فاعلين لاتقاء عدم وقوعهم ضحايا لهذه التحالفات.

ويشير إلى أن لقاءات القادة العرب قد تكون من أجل اختيار القطار الذي سيركبون أو الحلف الذي سينضمون إليه.

وبحسب الحو فإن عقد هذه اللقاءات دون حضور السعودية والمغرب وغيرها يدل على وجود اصطفافات جديدة بالمنطقة في ظل وجود صعوبات أو استحالة قيام وحدة عربية في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الدول العربية تسابق الزمن فرادى أو في إطار متعدد لا يجمع إلا القلة من أجل الحد من تداعيات المتغيرات الدولية الجديدة والتي تعرف ديناميكية سريعة وغير مستقرة تحتاج قراءات سريعة لتفادي الوقوع ضحية أو التواجد بمعزل عن العالم.

(ي ح)

ANHA