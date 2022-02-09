​​​​​​​اجتماعات حول المؤامرة الدولية بحق القائد في مقاطعة كوباني

عقد مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات اجتماعاً حضرته عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني حول المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان وماهيتها وأهدافها.

وبدأ الاجتماع الذي عقد في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني حضرها العشرات من ذوي الشهداء.

كما عقدت منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة كوباني اجتماعاً حضرته عشرات النساء في منزل بحي الشهيد يحيى بمدينة كوباني بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان.

وعرض خلال الاجتماعين سنفزيون عن المؤامرة الدولية وأهدافها والأطراف التي شاركت فيها واستمرارها على الشعب الكردي في شخص القائد عبد الله أوجلان.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة اجتماعات من المقرر أن يتم عقدها لغاية الـ 14 من الشهر الجاري وهو اليوم المصادف للذكرى السنوية للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

(م ع/ل)

ANHA