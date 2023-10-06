​​​​​​​اجتماعات دير الزور الجماهيرية مثمرة ويتم التحضير لعقد اجتماع عام

بعد الانتهاء من عملية تعزيز الأمن في مرحلتها العسكرية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في 27 آب، ومع استمرارها أمنياً، نظمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلسلة اجتماعات مع أهالي المنطقة ومثقفيها وشيوخ ووجهاء عشائرها، بهدف وضع خطة للنهوض بواقع دير الزور الخدمي والتنظيمي.

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية حسن كوجر، أوضح لوكالتنا: "بعد عملية تعزيز الأمن، واستتباب الأمن والاستقرار في دير الزور، عقدنا سلسة اجتماعات مع الأهالي وشيوخ ووجهاء العشائر والمثقفين والكومينات والمجالس بشكلٍ عام، وهذه الاجتماعات كانت مثمرة".

وبيّن حسن كوجر أنهم تطرقوا خلال الاجتماعات التي عقدت إلى مدى خطورة الألاعيب التي تقوم بها حكومة دمشق باسم ما يعرف "جيش العشائر"، لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وخلق صراع كردي عربي، وقال: "الهدف الأكبر كان إحداث صراع عربي كردي في كافة مناطق شمال وشرق سوريا".

وكشف كوجر تركيزهم على بندين أساسيين خلال الاجتماعات التي عقدت في دير الزور مخاطر الألاعيب والسياسات التي تحاك ضد سوريا بشكل عام ودير الزور بشكل خاص. ونوّه: "من بينها اجتماع أستانا الذي انعكست نتائجه في دير الزور، والهدف هو زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بالدرجة الأولى، وخلق صراع كردي عربي".

هيكلية النظام الإداري المدني والعسكري

وأشار كوجر: "ناقشنا خلال الاجتماعات كيفية إعادة هيكلية النظام الإداري من الكومين إلى المجالس والإدارات وصولنا إلى المجلس التشريعي والعسكري".

وقال كوجر: "جميع المطالب الأهالي كانت متوافقة مع بعضها البعض من خدمات وهيكلة وتنظم الإدارات من جديد".

وبيّن حسن كوجر: "الاجتماعات تمحورت على تطوير ودعم الواقع الخدمي في دير الزور من البلديات والصحة والأفران، وكيفية تطوير العمل الخدمي، ومحاربة الاشخاص الذين يستخدمون صلاحيات الإدارة لصالحهم الشخصي، بالإضافة إلى بناء رقابة قوية جداً لإتمام الاعمال على أكمل وجه بما يخدم أبناء دير الزور".

وحول مطالب أهالي دير الزور أوضح كوجر: "أن أهالي دير الزور طالبوا خلال الاجتماعات بدعم قوى الأمن الداخلي وتنظميهم بشكل أكبر لحماية الأهالي من التهديدات يتعرضون ومصدرها المجموعات التي تحاول زعزعة الأمن في المنطقة".

وأكد حسن كوجر: "هدفنا واحد. اتفقنا على عدة نقاط أهمها الهيكلة للمؤسسات المدنية والعسكرية".

اجتماع عام لمناطق دير الزور

وكشف حسن كوجر في حديثه عن تحضير لعقد اجتماع عام لجميع مناطق دير الزور، وقال: "سنناقش خلاله المقترحات التي تم طرحها في الاجتماعات الأخيرة بكل أريحية. آراء ومقترحات الأهالي مهمة جداً بالنسبة للإدارة الذاتية وسنناقشها بشكل مفصل، وسيكون هناك مخرجات لهذا الاجتماع للعمل بصدده".

وأشاد حسن كوجر بدور أهالي دير الزور في حفاظهم على مجالسهم وبلدياتهم ومؤسساتهم، وقال: "سنقوم ببناء المؤسسات التي تضررت نتيجة الأعمال التخريب من قبل بعض المرتزقة".

(أ ب)

ANHA