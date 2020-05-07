​​​​​​​اجتماعات أمنية رفيعة في اسرائيل ووعود أمريكية لإعادة مواطنيها من فنزويلا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الخميس، إلى تطورات الوضع في سورية على خلفية استهداف اسرائيل لإيران في سورية، وكذلك تفاقم الأمريكية –الصيني، والأمريكية-الفنزويلية.

تايمز أوف اسرائيل: ولأول مرة منذ شهور، اجتماع لمجلس الوزراء الاسرائيلي الأمني ​​

في الشأن الاسرائيلي قالت صحيفة ذا تايمز أوف اسرائيل "إن مجموعة وزارية رفيعة المستوى ستعقد محادثات وسط تكهنات بتطورات مهمة في محادثات تبادل الأسرى مع حماس وفي معركة إخراج إيران من سوريا.

وذكرت التقارير أن مجلس الوزراء الأمني ​​رفيع المستوى سيجتمع يوم الخميس للمرة الأولى منذ شهور، مشيرة إلى أن النقاش قد يكون حول الضربات الإسرائيلية المزعومة في سوريا هذا الأسبوع أو حول المفاوضات مع حركة حماس لإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وأفادت الأنباء أن الغارات الجوية الإسرائيلية المزعومة في شرق سوريا مساء الاثنين، قتلت ما لا يقل عن 14 مقاتلاً إيرانياً وميليشيات متحالفة معها.

وتعد هذه الهجمات هي السادسة والسابعة المنسوبة إلى إسرائيل ضد القوات المرتبطة بإيران في سوريا في الأسبوعين الماضيين، ولم يصدر تعليق فوري من جيش الدفاع الإسرائيلي الذي نادراً ما يعلق على غارات فردية عبر الحدود.

ويبدو أن وزير الدفاع نفتالي بينيت أكد الأسبوع الماضي أن إسرائيل هي المسؤولة عن الهجمات الأخيرة ضد القوات الموالية لإيران في سوريا، قائلاً إن الجيش يعمل على إخراج طهران من البلاد".

وول ستريت جورنال: فيروس كورونا يلقي بظلاله على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين

صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية تحدثت عن وباء كورونا وقالت "جلب وباء كورونا المزيد من التوتر في العلاقات بين كل من بكين وواشنطن في الوقت الذي يحاول فيه الطرفان التربع لتشكيل النظام العالمي.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، التي توترت لسنوات، بشكل سريع في الأشهر الأخيرة، تاركة للدولتين مصالح مشتركة أقل، وقائمة متزايدة من النزاعات.

تحركت إدارة ترامب لإشراك حكومته في حملة تشمل التحقيقات والملاحقات القضائية وقيود التصدير، وأظهر تحليل لسياساتهم أن كل مجلس وزاري ومسؤول تقريباً على مستوى مجلس الوزراء إما تبنى مواقف عدائية أو يسعى إلى التخلص من برامج التعاون السابقة مع بكين".

واشنطن تايمز: بومبيو يتعهد باستعادة الولايات المتحدة أي أمريكي احتجزته القوات الفنزويلية

أما صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية تحدثت عن الخلافات مع فنزويلا، وقالت "وزير الخارجية مايك بومبيو تعهد يوم الأربعاء بـ "استخدام كل السبل متاحة" لضمان الإفراج عن اثنين من المحاربين القدامى الذين تدعي فنزويلا أنهم شاركوا في محاولة انقلاب فاشلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه كرر النفي الأمريكي الذي علمت واشنطن به أو دعمته للخطة.

لكن التساؤلات حول الحادث الذي لا يزال غامضاً تعمقت الأربعاء، حيث بث التلفزيون الرسمي في فنزويلا مقطع فيديو لأحد الأسرى الأمريكيين، تم تحديده على أنه مقاتل سابق من القوات الخاصة لوك دينمان، قائلاً إنه كان جزءاً من مهمة نظمتها شركة أمنية خاصة في فلوريدا للإطاحة بالرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو من السلطة.

ردد السيد بومبيو تأكيدات سابقة من قبل الرئيس ترامب ومسؤولين آخرين في الإدارة أن الولايات المتحدة ليس لديها "مشاركة مباشرة" في غارة منتصف الليل، وصرح للصحفيين في وزارة الخارجية أنه في حين أن المسؤولين الأمريكيين لم يؤكدوا أن المواطنين الأمريكيين كانوا محتجزين بالفعل من قبل كاراكاس، وقال بومبيو "في أي وقت يوجد أمريكيون محتجزون في مكان ما، سنعمل على إعادتهم".

وقال السيد مادورو ومساعديه إنه ليس لديهم أدنى شك في الجهة التي تقف وراء الحادث، ودعمت إدارة ترامب بشكل علني الجهود الرامية إلى الإطاحة بالرئيس الاشتراكي، وأيدت زعيم المعارضة خوان جوايدو باعتباره "الرئيس المؤقت" لفنزويلا.

وقال الرئيس الفنزويلي في مؤتمر صحفي افتراضي متلفز الأربعاء، إن دونالد ترامب هو الرئيس المباشر عن هذا الغزو".

نيويورك تايمز: الاتحاد الأوروبي يواجه أسوأ ركود له على الإطلاق

صحيفة الـ نيويورك تايمز الأمريكية تحدثت عن تداعيات كورونا على الاقتصاد وقالت "إن الخبر السار لأوروبا هو أن أسوأ وباء بدأ في التراجع، بلغت وفيات هذا الأسبوع في إيطاليا أدنى مستوى لها منذ شهرين تقريباً، وأعلنت أنجيلا ميركل أنه سيتم إعادة فتح المدارس ومراكز الرعاية النهارية والمطاعم في الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت المفوضية الأوروبية توقعات يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأوروبي سوف ينكمش بنسبة 7.4 في المئة هذا العام، وأبلغ مسؤول كبير سكان الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل لأول مرة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بأن يتوقعوا "ركود اقتصادي أعمق في تاريخه".

الاتحاد الأوروبي، موطن 440 مليون شخص، هو الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة وثاني أكبر شريك للصين، وهي أكبر مستثمر أجنبي في أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم النامي.

إن الركود الأوروبي الطويل الأمد، أو الموجة الثانية من الفيروس أو الانتعاش الاقتصادي الضعيف من شأنه أن يضيف المزيد من البؤس للعديد من الأوروبيين، ويضر بالشركات والبنوك والناس في جميع أنحاء العالم، كما ستشعل الأزمة من جديد الانقسامات السياسية بين الشمال الأكثر ثراء والجنوب الفقير، وتهدد بكسر التوازن الهش بين الدول المتباينة مع الاقتصادات المرتبطة ".

(م ش)