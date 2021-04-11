​​​​​​​اجتماعان في الشهباء وحلب استذكارًا للأم عويش

وفي مدينة حلب عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات الكائنة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، بحضور العشرات من أهالي الحي وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وخلاله القت، عضو منسقية مؤسسات المجتمع المدني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، سعاد حسن، كلمة استذكرت فيها الأم عويش.

وقالت سعاد: "الإرادة التي تحلّت بها الأم عويش نراها اليوم في شخصية أمهاتنا اللواتي زرعن في نفوس أبنائهن حب الوطن والتمسّك بالأرض، وكنّ السباقات في إرسال أبنائهن للدفاع عن قضيتهم".

وتابعت: أمهات عفرين أكبر مثال على ذلك، فأثناء مقاومة العصر كن يقفن على أضرحة أبنائهن الشهداء، ويردّدن أنّ الوطن أغلى من فلذات أكبادهن، فهذه القوة مستمدة من قوة الأم عويش.

سعاد حسن أشارت إلى أنّ النساء من كافة المكونات استمددن من الأم عويش الإرادة، وتركن بصمتهن في الثورة بعد تأثّرهن بفكر القائد عبد الله أوجلان، الذي دعا لأخوة الشعوب والعيش المشترك.

الاجتماع انتهى بعرض سنفزيون تناول مقتطفات من حياة الأم عويش وتأثيرها على القائد عبد الله أوجلان.

الشهباء

في سياقٍ متصل، عقد مؤتمر ستار بمقاطعة الشهباء اجتماعًا في مخيم برخدان الواقع في ناحية فافين، بحضور عشرات النساء القاطنات في المخيم.

زُينت صالة المخيم بصور القائد عبد الله أوجلان والأم عويش.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، من ثم أُدير من قِبل عضوة منسقية مؤتمر ستار لمخيم برخدان، ليلى ايبش، التي استذكرت في بداية حديثها عظمة وقوة الأم عويش، وإنجابها للفيلسوف والقائد عبدالله أوجلان.

وتطرّقت ليلى أيضًا إلى دور المرأة في ثورة روج آفا، والمكتسبات التي حققتها بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان، وأشارت إلى أنّ "ميلاد القائد عبد الله أوجلان وشجاعة الأم عويش ثورة بحد ذاتها".

(ح م-ل ش/س و)

ANHA