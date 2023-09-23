عقد الاجتماع الثلاثي لعملية أستانا بشأن سوريا على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور حسين أمير عبد اللهيان وهاكان فيدان وسيرغي لافروف، وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا.

كما انضم إليهم الممثل الخاص للأمم المتحدة في الشأن السوري، غير بيدرسن، بعد دقائق من المحادثات الثلاثية بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، حسب ما نقلت قناة العالم.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها في أعقاب اللقاء، أمس الجمعة، إلى أنه: "جرى تبادل عميق للآراء حول تطورات الوضع في سوريا وحولها مع التركيز على مهام ضمان الاستقرار الراسخ في هذا البلد".

وتابع البيان: "وفي هذا السياق جرى التأكيد على سعي الدول الضامنة الثلاث إلى مواصلة الجهود المنسقة للمساعدة في التسوية الشاملة في سوريا على أساس الالتزام الصارم باحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأشار البيان إلى أنه في أعقاب اللقاء الوزاري الثلاثي، عقد الوزراء مشاورات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن.

(د ع)