​​​​​​​اجتماع صياغة العقد الاجتماعي يستمر في يومه الثاني بمناقشة مبادئ العقد

وبدأت منذ قليل، أعمال الاجتماع الختامي للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماع لشمال وشرق سوريا في يومه الثاني، الذي يعقد في هذه الأثناء في صالة سردم بمدينة الحسكة، بحضور كامل أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 157 عضو/ة، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والأحزاب السياسية وحركات الشبيبة والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

وانطلقت يوم أمس السبت، أعمال الاجتماع المقرر أن يستمر لـ 3 أيام متتالية، مغلقاً أمام وسائل الإعلام، والذي جاء بعد تشكيل الإدارة الذاتية في الـ 15 من تموز العام الجاري، لجنة مصغرة، مؤلفة من 30 عضو/ة، للعمل على إعداد مسوّدة للعقد، ومناقشتها خلال جلسات موسعة مع مجتمع شمال وشرق سوريا.

وقبيل البدء بأعمال اليوم الثاني للاجتماع، بيّن عضو اللجنة المصغرة للجنة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، موفق الأحمد لوكالتنا، أنه وبعد تركيز الاجتماع في يومه الأول على ديباجة العقد الاجتماعي، سيتم استكمال مناقشة المبادئ العامة للعقد في اليوم الثاني، مشيراً إلى إمكانية إضافة بعض البنود وتعديل ما جاء في المسوّدة.

وأكد الأحمد أن مدة الاجتماع قابلة للتمديد بناء على ما يرد من آراء وأطروحات واقتراحات، وتفاصيل مهمة، يعرضها أعضاء اللجنة الموسعة.

(بـ ر/أ م)

ANHA