​​​​​​​اجتماع سري بين طالبان والمخابرات المركزية الأميركية

وعقد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، اجتماعاً سرياً في كابول، الإثنين، مع زعيم حركة طالبان عبد الغني برادر.

وتعد هذه أول مقابلة مباشرة على أعلى مستوى بين الجانبين الأمريكي وطالبان منذ سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية.

وكشف عن هذه المقابلة مسؤولون أمريكيون مطلعون على المسألة تحدثوا لـ "واشنطن بوست" شرط عدم كشف هويتهم.

وأغلق زعماء دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان) الباب مؤقتاً أمام إمكانية إصدار اعتراف رسمي موحد بطالبان قبل الحصول على موافقة مجلس الأمن.

وأحدثت سيطرة حركة طالبان "المفاجئة" على أفغانستان هذا الشهر، مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وهروب رئيس البلاد أشرف غني، اضطراباً لدى الحكومات الأجنبية وأثارت موجة من الذعر والهروب الجماعي من البلاد.

(ل د)