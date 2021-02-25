​​​​​​​اجتماع قريب بين واشنطن وتل أبيب لبحث ملف إيران النووي

اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على استئناف اجتماعات مجموعة العمل الاستراتيجية حول إيران، مع توقع عقد الجولة الأولى من المحادثات حول المعلومات الاستخباراتية التي تحيط ببرنامج طهران النووي خلال الأيام المقبلة، حسب موقع أكسيوس الأميركي.

تم إنشاء مجموعة العمل في الأيام الأولى لإدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى البيت الأبيض، عام 2009.

حسب الموقع الأميركي، تتمثل الأولوية الإسرائيلية القصوى في الاجتماع الأول الذي سيعقد عبر الفيديو، في طرح أحدث المعلومات الاستخبارية والبيانات حول برنامج إيران النووي، وتقييم البيانات والصور المستمدة من تقارير المخابرات الأميركية والإسرائيلية.

من المعروف أنّ لبايدن ونتنياهو وجهات نظر متباينة حيال الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015، لكن استئناف مجموعة العمل، هو إشارة إلى أنّ حكومتيهما بدأتا بحوار جاد ومهني بدلًا من خوض معركة دبلوماسية.

خلال ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، انعقدت مجموعة العمل هذه لمناقشة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتنسيق حملة "الضغط الأقصى" على إيران.

يرأس المجموعة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، والإسرائيلي، مائير بن شبات، وتضم المجموعة كبار المسؤولين من مختلف وكالات الأمن القومي والسياسة الخارجية والاستخبارات في كلا البلدين.

اقترح سوليفان استئناف مجموعة العمل في أول مكالمة هاتفية له مع بن شبات في 23 كانون الثاني/يناير المنصرم.

(م ش)