​​​​​​​اجتماع موسع للرجال في حلب لمناقشة سُبل تغيير الذهنية الذكورية

يبذل مركز أبحاث جنولوجيا في حلب، جهود مكثفة من خلال إعطاء محاضرات توعوية للرجال؛ بهدف تغيير الذهنية الذكورية ونظرة المجتمع إلى المرأة، حيث عقد اليوم الأحد، اجتماعاً لهم مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وعُقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب، بحضور أعضاء وعضوات المجالس والكومينات والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، وبمشاركة الرجال.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عُرض سنفزيون عن العملية الفدائية التي أقدم عليها المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب، إيلان دارا، ضدّ الاحتلال التركي بريف عفرين في (8 آذار يوم المرأة العالمي) عام 2018، مجسداً بذلك إيمانه بروح المقاومة والفداء ضد العدو حتى النصر.

لبناء مجتمع حر يجب أن تكون المرأة حرة

ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في حلب، فهمية حمو، كلمة أشارت فيها إلى الهدف من الاجتماع، قائلةً: "هنا سنتناقش لنصل لحل، بغيةً تطوير الشخصية لبناء مجتمع حر".

أكدت فهمية على الدور البارز للمرأة في إدارة المجتمعات، وقالت: "إن كانت المرأة معنّفة فالمجتمع بأكمله معنف؛ لأن المرأة تؤمن ديمومة المجتمعات، ولأنها مصدر السلام والعدالة والمحبة".

ونوهت إلى أن الذهنية الذكورية هي نتاج الأنظمة الحاكمة والرأسمالية، مضيفة "الذهنية الذكورية تكمن في خلق الفوضى والفساد والقتل والدمار، وهي معارضة لثقافة المرأة، وعلينا أن ندرك ذلك ونتجاوزها عبر الخضوع للتدريبات".

بدورها، ذكرت عضوة مركز أبحاث جنولوجيا في حلب، بريفان بازو، أعمال المركز على مدار عامين من حملات توعية للمرأة والرجل، من أجل خلق مجتمع أخلاقي يتناسب مع الإنسانية، موثقاً ذلك بالصوت والصورة، حيث عرض سنفزيون عن ذلك.

التدريب سيُعالج موضوع تغيير الذهنية الذكورية

وافتتح باب النقاش أمام الحاضرين لطرح بعض المشاكل وإيجاد الحلول لها، إذ تمحورت النقاشات حول القضاء على العنف الممارس بحق المرأة من خلال تغيير الذهنية الذكورية السلطوية، وأفاد عضو مجلس سوريا الديمقراطية، عارف عبد، بأن الذهنية الذكورية تمتد جذورها من زمنِ بعيد، وسُبل تغييرها تكمن بالخضوع للتدريبات.

وأضاف: "هذا التاريخ الطويل لعمر الذهنية الذكورية السلطوية، خلق كل هذه التناقضات في شخصية الرجل ما جعله يقبل في ممارسة العنف ضد المرأة والطبيعة، وهذا ما يلزمه مقاومة من ناحية الطرفين النساء والرجال، ليكملوا بعضهم البعض ويتمكنوا من إزالة هذه الذهنية".

(ن ش/ي م)

ANHA