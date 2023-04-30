​​​​​​​اجتماع مرتقب في عمان لبحث الأزمة السورية

صرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه، مساء اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا غداً الاثنين.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة: "سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري في تجاوز محنته". حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

ويشار إلى أن اللجنة منبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، الذي سبق عقده في جدة بالمملكة العربية السعودية، في 14 نيسان/ أبريل الجاري؛ لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وسبق أن رجحت مصادر مطلعة، تشكيل لجنة عربية في اجتماع عمّان، الذي اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعراق ومصر والأردن على عقده بعد عيد الفطر، وذلك لبحث "حل سياسي للأزمة السورية داخلياً وإقليمياً ودولياً".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد أعلن مطلع العام الجاري، وجود مبادرة أردنية لإيجاد "حل سياسي" للأزمة السورية، وأوضح، بعد لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسن في عمّان، أن المبادرة تنطلق من دور عربي مباشر، وحوار سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها الأمنية والسياسية.

(د ع)