​​​​​​​اجتماع مرتقب بين مسؤولون من أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية لمناقشة مسألة كوريا الشمالية

وقال بيان للبيت الأبيض في وقتٍ متأخر من، يوم الثلاثاء، إنّ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، سيلتقي مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، يوم الجمعة، ويناقش قضايا من بينها الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين في البحر بالقرب من اليابان الأسبوع الماضي، ممّا يؤكّد تقدمًا مطردًا في برنامج الأسلحة، وزاد الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة التي تقوم بمراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية.

وأضاف بيان البيت الأبيض أنّ سوليفان سيلتقي بالأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني، شيغيرو كيتامورا، ومستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، سوه هون، في الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس.

(م ش)