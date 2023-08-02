​​​​​​​اجتماع للتباحث حول سبل تعزيز الجبهة الداخلية

نظّم مجلس حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الشرقي، بالتنسيق مع مجلس الشعب في بلدة هجين، اجتماعاً، اليوم، تحت عنوان (تعزيز الجبهة الداخلية ضمانة لمستقبلنا).

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد في قاعة مجلس الشعب في هجين، العشرات من الأهالي وممثلون وممثلات من المجالس المحلية وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية ولجان المرأة وتجمّع نساء زنوبيا.

وتحدث خلال الاجتماع رئيس مكتب تنظيم حزب سوريا المستقبل، علاء السعيد، أكد خلالها على ضرورة وأهمية التصدي للحروب الخاصة التي تواجهها مناطق شمال وشرق سوريا بشكلٍ عام، ومناطق دير الزور بشكل خاص، وضرورة الحذر من الأطراف الخارجية التي تحاول بث الفتن والنزاعات بين شعب المنطقة في الوقت الراهن.

وأوضح علاء السعيد أن الهدف من الحرب الخاصة التي تمارس ضد المنطقة، هو التعتيم على الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع بما يخدم مصلحة الشعب. وشدد على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.

وأكد المشاركون على ضرورة تطوير الجبهة الداخلية، عبر تكثيف الزيارات ولقاء مع أهالي المنطقة بشكل مباشر، والمساهمة في دعم الواقع الزراعي لكون المنطقة تعتمد اقتصادياً في الدرجة الأولى على الزراعة.

وطالب المشاركون بتكثيف الجهود لتقوية الجبهة السياسية التي تساهم في إيجاد الحل للنزاعات وإنهاء التدخلات الخارجية، ومساعدة الشعوب في تحقيق أهدافهم وتكاتفهم.

وأثنى المشاركون على الاجتماع، وأكدوا أنها تسهم في تعزيز العلاقات بين مختلف شرائح المجتمع، وشددوا على الاستمرار في عقد مثل هكذا اجتماعات.

(ع خ/أ ب)

ANHA