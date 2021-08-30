​​​​​​​اجتماع للمجالس والمؤسسات المحلية في ريف دير الزور الشرقي لبحث الواقع الخدمي وسبل تطويره

وشارك في الاجتماع المنعقد في مجلس الشعب ببلدة هجين، أعضاء وممثلون وممثلات عن كافة المؤسسات والمجالس والبلديات في ريف دير الزور الشرقي.

وناقش الحضور سبل تحسين الواقع الخدمي والارتقاء به، بالإضافة إلى طرح المشاكل والمعوقات التي تواجه المؤسسات الخدمية وسيرورة العمل في كافة المشاريع والعمل على إزالة هذه المعوقات وطرح الحلول المناسبة لكل مشكلة على حدة وتطوير الوضع الداخلي بشكل عام.

وقدم الحضور في ختام اجتماعهم خطط مستقبلية وطرحوا مقترحات من شأنها الإسهام في تحسين الواقع الخدمي في المنطقة كما تم التأكيد على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات في مختلف المناطق.

والجدير بالذكر أن هذه الاجتماع تمهيدي لسلسلة اجتماعات شهرية ستساهم في رفع الأسس المهنية لكافة المؤسسات والمجالس المحلية في المنطقة.

(ث ع/ س ر)

ANHA