​​​​​​​اجتماع جماهيري ثانٍ للإدارة الذاتية في مقاطعة الحسكة والمواطنون يصفونه بالخطوة السديدة

ضمن سلسلة الاجتماعات الجماهيرية التي تعقدها الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، مع أهالي مناطق الإقليم، عقد اليوم المجلس التنفيذي، اجتماعاً جماهيرياً موسعاً لأهالي ناحية تل تمر وقراها وأهالي بلدة الغرة التابعة لمنطقة جبل كزوان وممثلي مؤسساتها التابعة لمقاطعة الحسكة.

حضر الاجتماع وترأسه الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة خبات سليمان، ونائب الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة غسان العابد، ونائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة لإقليم الجزيرة ليمان حسين.

بدأ الاجتماع بقراءة التقرير السنوي لأعمال الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، والموازنة العامة للعام الفائت 2021، والموازنة المخصصة للعام الجديد 2022، وأهم المشاريع الاستراتيجية المنجزة، والتي ستنجز خلال العام الجاري.

تخلل الاجتماع تعقيب الأهالي على التقرير السنوي لأعمال الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، والجوانب التي يتوجب تلافيها خلال العام الجاري، تفادياً للوقوع في الأخطاء ذاتها، التي وقعت العام الفائت، وانتقاد التقصير الحاصل في مجال "الخدمات والتعليم والصحة".

ووصف أهالي المقاطعة أن هذا النوع من الاجتماعات، التي تتركز المناقشات فيها على أهم ما أُنجِز، وما الواجب إنجازه، وانتقاد جوانب التقصير، وتقديم الاقتراحات، بالخطوة السديدة من الإدارة الذاتية، داعين إلى المثابرة عليها.

على هامش الاجتماع، وفي تعليق على أهميته، قال المواطن وليد شاكر من أهالي مركز ناحية تل تمر "انتقدنا، وأشرنا إلى عدة نقاط، واستمعنا للتقرير السنوي، وتقدمنا بالعديد من المقترحات وجملة من المطالب للمنطقة، وهذه الاجتماعات ضرورية جداً، ويجب عدم الاكتفاء باجتماع جماهيري سنوي، يجب أن تعقد الاجتماعات بشكل دوري".

كذلك، شدد المواطن عنتر الياس من أبناء الناحية، على ضرورة عقد هكذا اجتماعات بين الحين والآخر، لما تحمله من شفافية مع أهالي المنطقة، وستتيح وتسهّل فرض القوانين على المخالفين ومحاسبة الفاسدين في المنطقة، متمنياً أن يكون هذا الاجتماع مدخلاً لعام جديد وتقييماً جديداً للإدارة الذاتية.

ولفتت بدورها نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة ليمان حسين، إلى أهمية الاجتماع قائلة "ارتأينا الاستماع لسكان المنطقة ومطالبهم، حيث كانت مطالبهم تُطرح وتُقدم، بوجود الجهات ذات الصلة في الاجتماع، للاطلاع على المشاكل وجوانب التقصير، والمقترحات"، مشيرة إلى وجود اجتماعات أخرى مماثلة ستعقد في مناطق إقليم الجزيرة.

ويعد هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه ضمن مقاطعة الحسكة، بعد أن كان قد عقد المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة الخميس الفائت، أولى اجتماعاته الجماهيرية في مدينة الحسكة مركز المقاطعة، بحضور حشد غفير من المواطنين. https://hawarnews.com/ar/haber/fy-msaa-mn-alidarh-althatyh-lwdha-alahaly-fy-swrh-mwazntha-kshft-an-tqryrha-alsnwy-h60883.html.

(دأ/أم)

ANHA