​​​​​​​اجتماع جماهيري لبحث الواقع السياسي والوضع الخدمي في ريف دير الزور الشرقي

وعقد الاجتماع في لجنة التطوير الزراعي في مدينة هجين بحضور وجهاء المنطقة وممثلين عن المجلس المدني والعسكري والمجالس المحلية وعدد من أصحاب الأفران.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ومن ثم فتح باب الحوار أمام الحضور بهدف معرفة المشاكل الأساسية التي يعاني منها الأهالي، بالإضافة لبحث الوضع السياسي الراهن في المنطقة.

حيث أشار الحضور إلى أن هناك الكثير من الإشاعات التي يتم بثها في الآونة الأخيرة بهدف خلق بلبلة في المنطقة، وأكدوا بأنهم واثقون بقوات سوريا الديمقراطية وقدرتها على حماية المنطقة، وبأنهم كأهالي المنطقة يدعمون مقاتليهم ضد أي تهديد يستهدف مناطقهم.

ومن ثم تحدث الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في مجلس المنطقة الشرقية "مالك العبد الله" وتطرق إلى الأزمة التي تمر بها الأفران في المنطقة الشرقية، وأشار إلى أن هناك عدة تدابير متخذة لضمان سير العمل بشكل أمثل والبحث عن سبل تأمين كميات إضافية من مادة القمح لتغطية العجز الحاصل في عمل الأفران ودعم الزراعة التي تعتبر العامل الأساسي في تأمين هذه المادة الاستراتيجية في المنطقة.

ومن جانبه تحدث المستشار المدني في ريف دير الزور الشرقي "خالد الخليفة" وقال إن هناك عدة تدابير متخذة بهدف تعزيز عمل الرقابة على الأفران منها تعيين لجان شعبية لمراقبة كل فرن بدعم من قوات الأمن الداخلي.

وأضاف "بدأنا بتوزيع مخصصات الزراعة من المحروقات بدءاً من منطقة الشعفة ومن ثم هجين والمناطق الأخرى"، وأكد على ضرورة التعاون الفعال بين الشعب والمؤسسات لتجاوز أي مشكلة.

واختتم الاجتماع بإصدار بيان إلى الرأي العام باسم الفلاحين والعمال وأهالي الخط الشرقي في ريف دير الزور يدين ويستنكر الهجمات المتكررة للاحتلال التركي على مناطق شمال شرق سوريا.

وجاء في البيان:

"نحن فلاحين وعمال في الخط الشرقي من دير الزور ندين ونستنكر الهجمات التركية المتكررة على بلادنا كما نعلن وقوفنا خلف قوات سوريا الديموقراطية من أجل حفظ المكتسبات والدفاع عن أرضنا وشعبنا ضد أي تدخل واعتداء على أرضنا من قبل أي جهة كانت.

وأضاف البيان: "كما نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الجدي لوقف تلك الاعتداءات والانتهاكات التي لا زالت تنتهجها تركيا ضد شعبنا في شمال شرق سوريا".

(ث ع/ل)

ANHA