​​​​​​​اجتماع جماهيري في تربه سبيه بمناسبة يوم الشهداء

وعقد الاجتماع، اليوم، في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية تربه سبيه، وبدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لشهداء الحرية.

ويصادف اليوم (18 أيار) يوم الشهداء، نسبة إلى أول شهيد لحركة التحرر الكردستانية، الشهيد حقي قرار الذي استشهد في مدينة ديلوك بباكور كردستان (شمال كردستان) على يد منظمة النجمة الحمراء (ستيركا سور) التركية، في 18 أيار عام 1977.

خلال الاجتماع عرض سنفزيون تضمن تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول الشهادة والشهداء، ثم استذكرت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه، هدية شمو خلال كلمة ألقتها في الاجتماع، جميع شهداء الحرية، وأشادت بدورهم في الدفاع عن قيم الشعوب، ومكتسبات الثورة.

ولفتت هدية إلى سياسات الإبادة التي طالت الكرد ونضالهم من أجل الحرية والديمقراطية، ونوّهت إلى أهمية ظهور حركة التحرر الكردستانية ودورها في مجابهة هذه السياسات.

كما عاهدت على الالتزام بنهج الشهداء وتصعيد النضال حتى تحقيق آمالهم، ليختتم الاجتماع بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء "الشهداء خالدون".

(كروب/آ)

ANHA