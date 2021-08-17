​​​​​​​اجتماع جماهيري في الطبقة لطرح المشاكل والبحث عن الحلول

حضر هذا الاجتماع المئات من أهالي المدينة وممثلين عن الادارة المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، وتم التطرق في البداية للوضع السياسي من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الطبقة مظلوم عمر حيث أشار بأن هناك مؤامرات تحاك ضد الشرق الأوسط بشكل عام من قبل الدول المهيمنة لتنفيذ مشاريعهم الاستعمارية وتنفيذ مشاريعهم للاستيلاء على ثروات الشرق الاوسط وإخضاع الشعوب لسيطرتهم.

وتحدث عمر "عن أهم الانجازات التي قدمتها الادارة الذاتية بفضل وجهود شعبها وإدارتها ومؤسساتها وأهم الانجازات منها إعادة تأهيل سد الفرات".

وقال عمر: "يجب علينا كشعب سوريا أن يكون هدفنا هو بناء سوريا لامركزية تعددية، وعلينا أن نتكاتف، ونبذ كل النعرات الطائفية، ويجب اتخاذ مبدأ أخوة الشعوب نهجاً لطرد المحتل من المنطقة.

وذكر عمر: "أن أكبر دليل على نجاح الادارة الذاتية هو زيارة الوفود الى مناطقنا وافتتاح ممثلية في سويسرا هذا إن دل فهو دليل النجاح بفضل تكاتف شعبنا".

ومن ثم تم التطرق للوضع التنظيمي وفتح باب النقاش من قبل الحضور وطرح المشاكل من قبل الشعب حيث ذكر الحضور بعض المشاكل كتدني جودة الخبز والبعض تحدث عن عدم توفر الغاز وصعوبات المعابر والكهرباء والماء.

وفي الختام تم طرح مقترحات للحلول من قبل الجهات المعنية واعطاء وعود بحل المشاكل بأقرب وقت ممكن والعمل عليها.

والجدير بالذكر أنه سيتم عقد سلسلة اجتماع من هذا النوع في كافة المناطق التابعة لمدينة الطبقة.

(س ك)

ANHA